Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray'ı özüne döndüreceğiz"

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, çalışmalarını sürdürüyor. Pek çok online toplantı düzenleyen Hamamcıoğlu, ciddi bir desteği de arkasına aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Eşref Hamamcıoğlu: 'Galatasaray'ı özüne döndüreceğiz'
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30 Mayıs 2022 12:45
Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, gerçekleştirdiği görüşmeler doğrultusunda gelecek hedeflerinden bahsederken, projelerini de anlattı.

Bu anlamda yaptığı görüşmelerde özellikle takımı küçülteceği konusundaki iddialara yanıt veren Hamamcıoğlu, söylenenlerin aksine daha mücadeleci bir takım kurmak için çaba harcayaklarının altını çizdi.

Projeleri doğrultusunda kararlı adımlar atmak istediğinin altını çizen Hamamcıoğlu, "Hem yarışacak bir takım kuracağız hem de Galatasaray 'ı özüne döndüreceğiz" ifadelerini kullandı. 

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