Eşref Hamamcıoğlu: 'Galatasaray hesabını sorar'

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısının ancak kanunlar ve tüzük çerçevesinde iptal olabileceğini söyledi.



Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulüp yönetiminin, 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceği duyurulan genel kurul toplantısını iptal etmesine tepki gösterdi.



Sarı-kırmızılı yönetimi kararından dönmeye çağıran Hamamcıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Galatasaray Spor Kulübünde seçim ancak kanunlar ve tüzük çerçevesinde iptal olabilir. Tek bir kişinin keyfi kararı veya bazı art niyetli hesapların neticesinde seçimlerin iptal edilmesi, benim ve arkadaşlarımın bizzat itirazımızı yükselttiğimiz zihniyetin göstergesidir.



Galatasaray bu badireyi de atlatacaktır. Bunu hep birlikte atlatacağız. Seçimi de hep birlikte yapacağız. Şunu da belirtmem gerekir, bu utanç vesikası karardan derhal dönülmelidir. Etkin pişmanlık gösterilmelidir. Yoksa son pişmanlık fayda etmez. Galatasaray bunun hesabını sorar. Galatasaray'a güvenelim."







