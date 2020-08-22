Eşref Hamamcıoğlu: 'Artık pahalı transferler yapamayız' felsefesi benimsenmiş'

Galatasaray Kulübünün ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı.



Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetimindeki toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle on-line olarak gerçekleştirildi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Eşref Hamamcıoğlu, Sportif AŞ ve futbol şubesiyle ilgili konulara değindi.



Galatasaray Sportif AŞ'nin dönemsel bağımsız denetim raporlarının açıklandığını aktaran Eşref Hamamcıoğlu, "Bir kere daha dehşetle görüyoruz ki Sportif AŞ ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği arasındaki borç ve alacak ilişkisi, maalesef son 2 senedir tüm genel kurul ve divan kurulu toplantıları ile çeşitli platformalarda uyarılmasına rağmen aynı vahametini sürdürmektedir. Galatasaray Sportif AŞ'nin, dernekten alacağı son 12 ayda yüzde 85 oranında artmıştır. Bağımsız denetim şirketi raporunun son cümlesinde 'Tahsili mümkün görülmeyen alacak.' olarak netilendirilmektedir. Bunun vahametini Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan sözleşmeler kapsamında nerelere gidebileceğini Galatasaray Spor Kulübü üyelerine ve özellikle Sportif AŞ yöneticilerinin dikkatine sunmak istiyorum." diye konuştu.



Sportif AŞ'ye yapılan yönetim kurulu atamalarıyla ilgili Hamamcıoğlu, şunları söyledi:



"Galatasaray'da liyakat esastır. Görevlere talip olurken, görev teklif edilirken ve bu görevleri kabul ederken ilgili şahısların liyakat konusunu gözden kaçırmamaları esastır. Bunun dışında başka kriter olamaz. Siyasi veya ekonomik olsun kişisel tercihler bu atamalarda bir tercih sebebi olamaz. Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, Türkiye'nin en zengin insan kaynağıdır. Üyelerimiz arasında ne ekonomistler ne profesörler ne yöneticiler var. Galatasaray Sportif AŞ'ye yapılan son atama vicdanlarda büyük rahatsızlık yaratmıştır. Bu konunun ivedilikle çözülmesi esastır. Galatasaray Sportif AŞ halka açık bir şirkettir ve yönetim kurulu koltukları sponsorluklarla veya kasa kolaylıklarıyla elde edilebilecek kadar hafif bir yer değildir. Bu atamayı yapan, tercih eden ve bu atamadan haberi olmayan yönetim kurulu üyelerimizin vicdanlarını önüne koyarak bu konuyu değerlendirmelerini rica ediyorum."



Eşref Hamamcıoğlu, futbol şubesinin geçen sene koronavirüs salgınından dolayı darbe aldığını belirterek, "Geçen sezon ligi 60 milyon dolara yakın bir bütçeyle altıncı bitirdik. Olabilir, her zaman şampiyon olamazsınız. 17 milyon dolar bütçeyle Trabzonspor aşağı yukarı aynı sonucu elde etti. Gelinen noktada 'Küçülmemiz ve öz kaynaklarımıza yönelmemiz lazım. Artık pahalı transferler yapamayız.' felsefesi benimsenmiş ki yöneticilerimiz mevcut futbolcularımızla yeniden masaya oturarak pazarlık yapmak yoluyla 60 milyon dolarlık bütçeyi aşağı çekmeye çalışıyor. Fakat Galatasaray, günlük kararlar ve politikalarla yönetilemez, yönetilmemeli. Mutlaka futbol şubesini yönetenlerin bize en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım. Bu söylediklerini nasıl gerçekleştirecekler? Hangi insan kaynakları imkanıyla, hangi maddi imkanlar ve hangi bilgi ile yapacaklar?" ifadelerini kullandı.



Kulübün iletişim sorunu olduğunu ileri süren Hamamcıoğlu, "Yapılan transferlerdeki rahatsızlıklar zaman zaman gündeme geldi. Gelinen aşamada Galatasaray camiasının bilgilendirilmesi, son derece özensiz hazırlanmış, vasıfsız bir üslupla gerçekleştirilen basın toplantılarıyla yapılamaz. Bu Galatasaraylıları derinden yaralamıştır. İletişim facialarımız artarak devam etmektedir. Galatasaray Spor Kulübünün resmi sitesi kişisel bildiriler ve kişisel pozisyon almaların aracı olamaz. Buna izin verilmemeli." şeklinde görüş belirtti.



