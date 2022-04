Eşref Hamamcıoğlu: 'Acı reçete olabilir ama gerçek budur'

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...



"Galatasaray, olağanüstü bir seçim dönemine girdi yine. Her anlamda olağanüstü. Hem tarih hem ortam olağanüstü. Zor bir dönemeçteyiz. Çok engebeli bir yola girmek üzereyiz. Mutlaka eleştirilecek şeyler vardır, olur. İcraatin içinde bunlar yaşanır. Ben Burak Elmas ve ekiplerine gıyaplarında teşekkür ediyorum. Bu iş ailenizden, işinizden fedakarlık yapmanızı gerektiriyor. Her türlü eleştiriye rağmen bu sorumluluğu alan herkes bir teşekkürü, alkışı hak eder."



"Ben kendimi bildim bileli bu camiada çeşitli kademelerde çalıştım. Son 3 yılımda müstesna kurumun divan başkanlığını yaptım. Çok fazla deneyim biriktirdim, gözlemler yaptım, sentez yapma fırsatı buldum. Camiamızın içinde bulunduğu temel sorunları tespit ettim. Bunların bir kısmını son genel kurulda anlattım. Tutarlılık, samimiyet, şeffaflık, kurumsal hafıza, hesap verilebilirlik, itibar yönetimi ve marka değeri. En büyük eksikliğimiz bunlardır. Bu eksikliklerden dolayı kulübümüz içinde bulunduğu durumdadır maalesef."



"İçine düştüğümüz durum akılcılık, gerçekçilik ve fedakarlık eksikliği vardır. Günlük popülist yaklaşımlarla tribünlere oynayarak, pembe rüyalar vaat ederek, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunarak kulübümüzün bir yere gideceği yok. Bunu son senelerde yaşıyoruz. Benim de edindiğim en önemli deneyim ve gözlem budur. Galatasaray mutlaka ve mutlaka bu gerçeklerin farkına varmalı. Pembe tablolar, pembe hayallere götürüyor maalesef. Beklentiler arttıkça üyeler arasındaki ilişkiler sertleşiyor. Kişisel yaralamalara kadar gidiyor bu."



"Sosyal medya etkisiyle birlikte bir linç kültürü başladı. İnsanları sevmeyebilirsiniz ama saymak zorundasınız. Eleştirebilirsiniz ama hakaret ve küfür şansımız yoktur. Maalesef ve maalesef, Galatasaray'ın en büyük zenginliğinin farklılıklar olduğunu unutuyoruz. Farklı oy kullananlar, cep telefonlarıyla resmedilerek linç edildiler. Bu bize yakışmaz. Galatasaraylılar Tevfik Fikret'in 'İrfanı hür, fikri hür, vicdanı hür" mottosunu dikkate almalı."



"Şimdi birlik olma zamanı. Beyaz bir sayfa açma zamanı. Bu Galatasaray'ı güçlü kılacaktır. Galatasaray kendi içindeki çekişmelerden dolayı dışarıya karşı zayıf düşmektedir. Bazen bu birleşmeyi sağlamak için kangren olan organları kesmek de zaruridir. Bu radikal kararları almaktan çekinmemeli Galatasaray genel kurulu. Bunun hesabını da herkes verir. Galatasaray'da sorumluluk alan herkes baş üstünde taşınmalı. Geçmiş yönetimler ve böyle bir sorumluluk almak için yarışa girmiş sayın Metin Öztürk ve ekibi, ben ve arkadaşlarım da istiyoruz. Biz zor durumda sorumluluk almak istiyoruz. Bizi kimse linç etmeye, parçalamaya çalışmasın. En azından ben kendi adıma ve arkadaşlarım adına bundan taviz vermeyiz. Bu böyle bilinsin."



"Galatasaray'da mali sorunlar hep vardı. Galatasaray bugün Türkiye'nin en büyük markası olduğu için en çok Galatasaray'ın mali sorunları konuşuluyor ama emin olun, artık mali sorunlarımızı halletme imkanımız kalmamaya başladı. Kendi aramızdaki idari eksikliklerden, dayanışma eksikliğinden dolayı... Galatasaray, diğer kulüpler gibi sermayesini kaybetmiş olabilir ama asıl kaybettiğimiz şey psikolojik sermayeyi kaybettik. Özgüven, iyimserlik, umut, motivasyon ve dayanıklılık. Camiamız maalesef bunları kaybemiştir. Bizlere düşen bu psikolojik sermayeyi yeniden bir araya getirmeliyiz. Topyekün bu camianın konsolide olarak güçlü bir genel kurul iradesiyle güçlü bir başkan ve yönetim seçmelidir. Geldiğimiz dönemeç, çok zor bir dönemeç. Köprüden önceki son çıkışı geçmek üzereyiz. Bu Galatasaray camiasının kurtuluşu için son fırsattır. Bütün genel kurul üyelerimizi, 30 Nisan'da bu sorumluluklarını yerine getirmeye davet edelim. Tatile 1 gün sonra çıkın. Tercihiniz kim olursa olsun, demokratik hakkınızı kullanın. Sadece sportif ve mali başarısızlıklar değil son dönemde yaşanan hukuki süreci takip ediyorsunuz. Artık o aşamaya geldik ki Galatasaray genel kurulunun iradesine müdahale safhasına gelinmiştir. Bunun için de güçlü genel kurul, güçlü yönetim şart. Eğer bu bölünmüşlüğümüzü sandığa yansıtırsak tüm yönetimler zora düşer. Burak Elmas'ın da dediği gibi hazır olan sosyal medya ekiplerine fırsat vermiş oluruz."



"BU YOLA ARKADAŞLARIMLA ÇIKTIM"



"Herkes kulübün mali durumunu biliyor. Ben arkadaşlarımla birlikte bu yola çıktım. Finansal durum ve basındaki tabirle kasa kolaylığı çok konuşulan bir konu. Adayları da cazip kılan yıllardır budur. Bu cazibenin sonunda bu kulüp, bu duruma gelmiştir. Kulübün içinde bulunduğu durum kasa kolaylığıyla geçiştirilemeyecek kadar radikal çözümler beklemektedir. Geçici olarak enjekte edilen paraların sarhoşluğundan kurtulmamız lazım. En büyük sorunumuz budur. Parayı veren düdüğü çalıyordu. Transferleri yapma keyfiyetini kendinde tanıdı. Kulübe sportif başarı ve kendi imkanları dışında enjekte edilen para şeker etkisidir. Çok tatlı ve zevk verir önce ama sonra bünyenizi tahrip eder. Her kim ki gerçek dışı beyanlarla şu kadar parayla geliyorum derse inanmayınız. Bunu kısa süre önce yaşadık. Bu artık ekonomik olarak da mümkün değil, kanunen de mümkün değil. Şu an bir taslağı geçmiş Spor Yasası var, Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma sözleşmesi var. Kasa kolaylığı yasak. Verebilirsiniz ama 9 yıl sonra geri alabilirsiniz."



"Ne yapmak gerekiyor? Sponsorluk sözleşmesi yapmak lazım. Mutlaka ve mutlaka artık, Galatasaray, sportif başarıyı satın almamalı. Her branşta kendi yıldızlarını yaratmak zorunda. Sportif başarıyı almaya kalkarsanız paranız boşa gidebilir. Sportif başarıdan finans yaratmalısınız. Galatasaray kısıtlı imkanlarıyla her branşta olduğu gibi futbolda da yarışmacı ruhunu kaybetmeden, kısıtlı ve sınırlı imkanlarını verimli kullanarak başarıya ulaşmak zorundadır. Acı reçete olabilir ama gerçek budur. Altyapıya yatırım yapmak zorundadır. Sportif AŞ bünyesindeki sporcular bir yatırımdır. Galatasaray'ın DNA'sına uygun, etik değerlerimize çabuk adapte olacak sporcuları barındırıyor, yetiştiriyor, ederine satıyorsak bundan kaçınmamak lazım. Galatasaray futbol şubesi, profesyonel bir şubedir."



"Amatör şubeler, bir sivil toplum örgütü olarak Galatasaray'ın halkla bütünleşmesinin en önemli araçlarından bir tanesidir. Atletizm olsun, yüzme olsun, yelken, kürek, su topu, voleybol olsun. Basketbol da bunların içine dahildir. Bu şubelerin hepsinin sponsorlar ile yönetileceğinin sözünü veriyorum. Zaten basketbolda iyi giden bir organizayon ve iyi giden bir düzen var. Başarılı bir sponsorumuz var, Sayın Erden Timur. Kendisiyle geçen hafta konuştum. Biz de teveccühünüze mazhar olursak iş başına gelirsek başarılı sponsorlarla çalışmaya devam edeceğiz."



"Bize destek verme sözü veren, yıllardır Galatasaray'ı ve Galatasaraylılığı çok iyi temsil eden gruplar var. Bunları tahmin ediyoruz. Sponsorluk anlamında tüm amatör şubelerinde sponsorlarımız hazırdır."



ÜNAL AYSAL'DAN SPONSORLUK SÖZÜ



"Galatasaray'ın en önemli varlıklarından bir tanesi sahip olduğumuz gayrımenkullerdir. Vizyoner başkanlarımız bunları kulübe kazandırmışlar. Riva, Florya, Kemerburgaz, Büyükçekmece, Ada, Hasnun Galip'teki bina ve Mecidiyeköy'deki bina. Bunlar bizim elimizdeki en önemli 'asset'ler. Maalesef ve maalesef, yönetimlerin vakti olmadı bunları ayağa kaldırmaya. Hem sorumluluk alma, hem geleni eleştir mantığından dolayı olmadı. Oysa biz kurumsal hafızaya dayanarak, bundan önce iyi yapılan her işi, iyi yapanlarla iş birliği içinde olacağız. Kemerburgaz, Florya, Riva birbirinden ayrılmaz üçlü gayrımenkul paketiyse bu aktiviteyi sağlayan Dursun özbek'ten yardım alacağız. Kendisi bu desteği bize vereceğine söz verdi. Ünal Aysal ile görüştük. Kürek ve yelkene sponsor olmaya söz verdi. Sürekli kendisiyle görüşüyoruz. Sayın Burak Elmas'ın ekibinde yer alanlardan üç arkadaş, kurumsal hafızayı sağlamak adına bizimle devam etmeye söz verdiler."



"Riva'nın 2023 sonunda bitmesi planlanıyor. Emlak Konut önemli faktör. Florya'da yapmakta olduğumuz iş sekteye uğradı. Bu konuyla ilgili olarak ön görüşmelerimiz başladı. Sayın Dursun Özbek de bize destek verecek. Ekibimizde gayrımenkul konusunda uzman arkadaşlar var. Bunların bir tanesi Nizam Hışım'dır. Hem ilişki yönetimi bakımından hem gayrımenkul geliştirme anlamında önemli bir iş insanı. İlk yapılacak işlerden bir tanesi Florya'nın imarını eski haline getirip, gayrımenkul ortaklığıyla bu işi kotarmak ve bunun genel hasılat paylaşımı şeklinde gelirini bir an önce tercihen kırdırılarak bankalarımıza olan borcumuzun bir kısmının kapatılarak 'credit line' açılmasını tasarlıyoruz. Bu müteahhit kim olacaktır bilmiyoruz, ondan alınacak avansla Kemerburgaz'daki mobilizasyon başlayacaktır."



"Mecidiyeköy'deki otel uzun zamandır atıl duruyor. Eskimeye başladı. Hayırlı kısmet bulursak kiraya verelim. Kiralama imkanı olan segmentlerdeki kriz buna imkan veriyor. Biz de yurda kira vermeyi düşünmüştük ama üniversitelerdeki hibrit eğitim nedeniyle yurtta kalacak öğrenciler İstanbul'a gelmiyor. Yurt imkanı pek kalmadı. Bir sağlık kurumuyla konuşmuştuk. Burak Elmas da aynı grupla görüştü ama olmadı. İyi bir kısmet bulursak, ederine buranın satışını planlıyoruz. Biraz taze para kulübe girebilsin diye."



"Galatasaray'ın elinde bugün, tüm teknolojik şirketlerin peşinde koşması gereken büyük bir potansiyel var. Taraftarlarımız ve üyelerimiz. Dijitalleşen dünyada, dijital iş yapan firmalar operasyon olarak para kazanmıyorlar. Ellerindeki datalarla hepsi karlı durumdalar. Galatasaray'ın da böyle bir imkan var. Dijitalizasyon sürecini yaşaması lazım Galatasaray'ın. Bu konuyla ilgili olarak Burak Elmas ve ekibi çalışmalara başladı. Biz de inşallah seçimi kazanınca kaldıkları yerden devam edeceğiz. Tecrübeli arkadaşlarımız var. Dijitalizasyonu iyi yaparsak pazarlamayı buna entegre edebiliriz.



"ATKI, FORMA - BU İŞİMİZ DEĞİL"



"Galatasaray artık atkı ve forma pazarlamaktan vazgeçmeli. Bu Galatasaray'ın işi değil. Galatasaray işi olmayan her şeyi 'out source' etmeli. Mağazacılıkta reform yapılmalı. Tüm dünya online ticarete geçmişken, bizim hala bayilikler vermemiz, stok peşinde koşmamız, burada stok eksik, yanlış çıkış bundan vazgeçmemiz lazım."



"Galatasaray marka değerini pazarlamalı. Tüm bunları vizyonerce yapmalıyız. Bunu Boğaç Göncü ile yapacağız. Atıl gibi duran AŞ'leri konsolide edebilirse bunların değerlendirilmesi kısa sürede ulaşılabilir. Riva'daki müteahhitimiz, Galatasaray bize hiç yardım etmiyor diyor. Ortaklığın temel nedenlerinden biri buydu oysa ki."



"Bankalar Birliği'nin tüm kulüplere can suyu, işletme sermayesi vermesi şart."



"Farklı orijinlerimiz, farklı fikirlerimiz olabilir. Ancak kimse peşin fikirli olarak birbirini yargılamasın, yaralamasın. Ondan sonra herkes ayrışmadan bahsediyor. Eleştirelim ama ayrışmayalım. Madem ki bizim kuruluş değerlerimizde bunlar var, 'Hürriyet, eşitlik, kardeşlik' diyoruz. Tevfik Fikret'e bakıp sıkıştığımız zaman mottoyu söylüyoruz, Gündüz Kılıç'ın halatını ortaya çıkarıyoruz. Buna uygun davranmamız, yaşamamız şart."





İLGİLİ VİDEO