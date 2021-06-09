Eşref Hamamcıoğlu: '19 Haziran, Galatasaray'ın kurtuluş günü'

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu seçim öncesi Hürriyet'e özel açıklamalar yaptı. Hamamcıoğlu en büyük amaçlarının kavgayı bitirmek olduğunu söyledi."Biz G.Saray'dan bir şey almaya değil, vermeye geliyoruz. 4 bin 500'e yakın bir katılım bekliyorum. G.Saray'ın sağ duyusu, feraset ön plana çıkacaktır. Birleşme ve konsolidasyon sandıkta olacak. Bugün kulübün ihtiyacı olan ne? Ciddi, dirayetli bir temsil, popülizmden uzak bir yönetim. Bunu kimin iyi yapabileceğini inanıyorlarsa, G.Saray sağ duyusu ona oy verecektir."G.Saray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, bir şeyler almak için değil bir şeyler verebilmek için göreve talip olduklarını söyledi. Hamamcıoğlu nasıl bir başkan olacağını, hedeflerini ve projelerini Hürriyet'e şu sözlerle anlattı;"Kavga ortamı G.Saray'da bitmek zorunda. Çünkü bundan beslenenler var. Beceriksiz, yetkin olmayan insanlar bundan besleniyor. Sanal düşman yarattılar sosyal medyada, insanları kategoriye ayırıp böldüler. Geldiğimiz yer burası. Bizim en büyük amacımız bu. Kavgayı bitirmek.""G.Saray'da farklı fikirler olur ve bu bir zenginliktir. Bunu zayıflık olarak görürseniz kendiniz zayıf duruma düşersiniz. Mutlaka kucaklaşmak zorundayız. Neyi paylaşamıyoruz!""Kulüp yöneticiliği akıl işi değil kalp işidir. Biz G.Saray'dan bir şey almaya değil ki, vermeye geliyoruz. Mutlaka diğer adaylar da öyledir. Ama bir şeyler almaya yeltendiğinizde bir sürü şeyi kırıyorsunuz. Son zamanlarda yaşadıklarımız... Aynı fikirde olmayan üyeleri disipline veriyorsunuz. Olmaz!""Herkes bana soruyor; 'Siz göreve geldiğinizde rövanş mı alacaksınız.' Hayır, biz işimize bakacağız. Neden alalım, kimden alalım, ne gerek var! Ama tüzüğe aykırı bir durum var ise gereken yapılır.""5 aday var herkes demokratik hakkını kullanıyor. Hiç hazırlıksız, G.Saray'da bu dönemde hiç işin içinde olmamış adaylar G.Saray'ın isminden faydalanmak için ortaya çıktılar. Benim mücadele ettiğim 3 yıldır biliniyor. Neredeydi bu adaylar 3 yıldır. Genel kurulda, divanda görmedik! Ne katacaksınız, fikriniz nedir G.Saray ile alakalı. 'İsmimiz geçsin' diye seçime giriliyor.""4 bin 500'e yakın bir katılım bekliyorum. G.Saray için bir kurtuluş günü olacaktır. Galatasaray adına demokrasi şöleni olması lazım. G.Saray'ın sağ duyusu, feraset ön plana çıkacaktır. Birleşme ve konsolidasyon sandıkta olacak. Bugün G.Saray'ın ihtiyacı olan ne? Ciddi, dirayetli bir temsil. Popülizmden uzak bir yönetim. Herkes bunu bekliyor. Bunu kimin iyi yapabileceğini inanıyorlarsa G.Saray sağduyusu ona oy verecektir.""G.Saray şeffaflık ve hesap verme ilkesinden vazgeçmemeli. Gönül isterdi ki 2 mali genel kurul yapılsın ondan sonra seçime gidilsin. G.Saray tarihinde ilk defa 2 kez seçim tarihi açıklanıp geri alınmıştır. Bu bir acemilik ve camianızı bilmemektir. Divan başkanıyken de 'Bu seçimler olmaz, ilan etmeyin boşuna' dedim. Maalesef haklı çıktım.""Kulübün başına ne geldiyse, kasa kolaylığı sağlayanlardan geldi. Bankalar Birliği sözleşmesine göre de yasak zaten. O yüzden kimse popülist yaklaşımla '200 milyon TL hazır, 80'i de torbada geliyor' gibi konuşmasın. G.Saray'ın mali durumu hep kötüydü. 113 yılda 1 milyar TL olan borç son 3 senede 2.1 milyara çıktı. 4 yıl önce Sportif AŞ'nin kulüpten alacağı 190 milyon TL idi. Şimdi 1 milyar 342 milyon TL. Bankalar Birliği anlaşmasına uymak, şartlarını yerine getirmek bir elzem. Hiçbir kulüp yaşayamaz."Gelirlerinizin yüzde 50'si ile yaşamak zorundasınız. Devlet ve bankalarla konuşulmalı. Ali Koç bile 'Ver ver nereye kadar? Ben de öyle bir para yok' dedi. Ateşten gömleği giymek lazım. 'Gelip de G.Saray'ın borçlarını sıfırlayacağız' diye bir iddiamız yok! Bunu söyleyen arkadaşlar gerçekçi değil. Azaltmak ve sistem kurmak gerekli ki sonra gelenler devam ettirsin. Yanlış ve verimsiz transferler, yönetimler ile bunu yapamazsınız. 715 kişi çalışıyor bugün kulüpte.""G.Saray'ın başına ne geldiyse bu kasa kolaylığı sağlayanlardan geldi. Çünkü mali disiplinsizlik getirdi. 'Parayı veren düdüğü çalar' oldu. Kafayı değiştirmek lazım. Biz de finansman kaynaklarımızı kullanarak ödemeleri yapacağız. Planımız hazır, teminat kapasitesini artıracağız. Kimse kasa kolaylığı ile G.Saray'ı ayağa kaldıramaz. Çünkü Bankalar Birliği sözleşmesinde şahısların kasa kolaylığı sağlaması yasak. Sağlarsınız ama 9 yıl sonra alırsınız paranızı. O yüzden kimse popülist yaklaşımla '200 milyon TL hazır, 80'i de torbada geliyor' demesin. Duyuyorum ve gülüyorum.""Dijital dönüşüm projemiz var. Çok ciddi gelir bekliyoruz. Pazarlamayı ve dijital transformasyonu yaptığımız anda G.Saray, 3 sene sonra mali dengeye kavuşur."Kendi kaynaklarımıza dönmek, idari ve mali reform yapmak gerekli. Bunun için de bir dijital dönüşüm projemiz var. 3 ayda, 6 ayda olacak bir şey değil. Çok ciddi gelir bekliyoruz. G.Saray'ın tarihini değiştirecek bir projedir. Avrupa'da birçok kulüp bunu yapıyor. Pazarlamayı ve dijital transformasyonu yaptığımız anda G.Saray, 3 sene sonra mali dengeye kavuşur. Borçları bitmez, yönetilebilir duruma gelir.""Bugün borç 2.1 milyar TL. Kimse ödeyemez! Gerçek bu ve öz kaynaklarımıza dönmeyiz. Artık sportif başarı satın almamalı G.Saray. Para harcayıp yapamayanları görüyoruz. 54 milyon Euro harcayıp, 26.5 milyon Euro fayda almışız. Örnekleri var; Ajax, Lille, Lyon. Hep ticari faaliyetleri ile bu işleri götürdüler.""Ciddi bir rüzgar var arkamızda. İyi hazırlandık. G.Saray'ı sosyal medya rüzgarına göre yönetmemek ve karar vermemek lazım. Herkesle gerçekleri paylaşıyoruz. Ayakları yere basan ekibiz, hayal satmıyoruz, maket satmıyoruz. Kulübü de satmayız.""G.Saray'ın kurtuluş reçetesi... 1: Popülizmden mutlaka uzaklaşıp radikal, tarihi ve idari reformları yapmalı. 2: Verimlilik sağlanmalı. Bütün bunları nasıl sağlayacaksınız? Sportif başarıya bağlı olmayan gelir kalemleri yaratmalı. 2. yaklaşımımız tüm branşlarında verimlilik, verimlilik, verimlilik...""Futbol futbol takımının 1 yıllık maliyeti 54 milyon Euro. Mücadele eden takımın ortalaması 26.5 milyon Euro! Az kalsın şampiyon oluyorduk! Demek ki 54 milyon Euro harcamışız ancak 26.5 milyon Eurosu'ndan faydalanmışız. Demek ki bir delik var. Verimlilik burada işte! 2 transferden 1'i boşa gitmiş. Kulübede oturanların maliyeti mücadele edenlerden daha fazla. İşte buna engel olmak lazım. Önceliğimiz bu. Süratle bunu yapacağız."Biz yönetime bir vizyonla geliyoruz. Nedir, verimlilik! Alt yapı kaynaklarına dönme. Çünkü deniz bitti. Bankalar Birliği sözleşmesi diyor ki, en az yüzde 20 futbol ailesinin bütçesini küçülteceksin! Bu yüzde 30 demektir. Bunu da en kolay Fatih Terim ile yapabilir ve gerçeğe dönüştürebiliriz.Yönetime geldiğimizde zaman Fatih hocayı davet edeceğiz 'Hocam planımız bu, emredilen bütçe bu! Gel bu işi beraber yapalım. Ne dersin' diyeceğiz. İyi bir G.Saraylı olduğu için Fatih Terim bunu kabul edecek ve bu yolda bize refakat edecektir diye düşünüyorum, temenni ediyorum.Bizim Fatih Terim ile çalışmamak gibi bir isteğimiz olamaz. Kendisi ile hayatımda oturup konuşmadım. Özellikle sosyal medyada böyle algı yaratılmaya çalışılıyor. Ama gerçek değil.Rezan beyin yerinde böyle bir yönetime girmezdim. Çünkü spekülasyonlara sebep oluyor. Fatih Terim'in ismi geçiyor. İnsanlar ve G.Saray yıpranıyor. Her ne kadar vekilliğini bıraktım diyorsa da insanlarla dalga geçmemek lazım tabiri caizse!Cenk Ergün, Sportif AŞ'de profesyonel yönetici olarak çalışacak. Kararımız bu şekilde. Herkesin rolü ve görevi belli olursa kaos ve sıkıntı çıkmaz."Teknik adam kim olursa olsun onları meşgul etmemek lazım. Fatih Terim bir boşluğu doldurduğu için 'Florya'nın anahtarı Terim'de' gibi yorumlar yapıldı. Allah'tan da öyle olmuş! Neden kurumsal iletişimi Fatih Terim yapsın! Neden o kavga, mücadele içine girip ceza alsın! Bunu yapması gerekenler yönetim. Onlar yapmayınca biri sahip çıkıyor. Bugün Fatih Terim yerine başkası olsa fark 8 puan iken bırakıp gidebilirdi takımı!""Transfer çalışmamız yok. Kimsenin de yoktur. İsimler havada uçuşuyor. Ama yetkiniz yok bir kere! Fikrimiz, kısa bir listemiz var. 2 mali genel kurul yapılmadı ve ne ile karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Hangi futbolcuya ne kadar borç var? 'Şununla, bununla görüşüyoruz, gelirsek onu alacağız' demek doğru değil. B planımız elbette var.""LES Ottomans'taki toplantıda Burak Elmas 'Gerekirse adaylıktan çekilirim' dedi. Ben de dedim ki 'Sevgili Burak bu toplantı yüzünden çekiliyor olman çok zarar verir G.Saray'a. Öyle bir şey yaparsan ben de çekilirim' dedim. Sonra oturup tekrar konuştuk. Bana göre toplantı çok amaçsız ve yersizdi. Birleşmenin sandıkta olması lazım. Seçilen başkana destek olmalıyız.""Kulübün şimdi 3 ana kalem geliri var. Birincisi maç günü hasılatı, ikincisi yayıncı kuruluştan alınan gelirler, üçüncüsü sportif başarıya bağlı olmayan ticari gelirler. İlk ikisi pandemi nedeniyle düştü. Düşmeyen bir tane var ticari gelirler. Onun için de dijital teknolojiyi kullanmak lazım. Bizim 15 milyonu aşkın taraftarımız var. Ama tanımıyoruz. Hiçbir datası yok elimizde. Cinsiyeti nedir, yaş grubu nedir, gelir durumu nedir, nedir alışkanlıkları! Bunlar bir veridir ve veriyi gelire çevirmek lazım. Gerçek projeler ve geldiğimizde hangi tarihte ne şekilde harekete geçeceğimiz belli."