Esra Yıldız, Boks Şampiyonası'na veda etti

Milli sporcu Esra Yıldız, İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na son 32 turunda veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Esra Yıldız, Boks Şampiyonası'na veda etti
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12 Mayıs 2022 17:05
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Esra Yıldız, İtalyan rakibi Alessia Mesiano'yo mağlup olarak elendi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde 60 kilo son 32 tur maçında ringe çıkan Esra, İtalya'dan Alessia Mesiano ile karşılaştı.

Müsabakada istediği performansı gösteremeyen milli sporcu, rakibine mağlup oldu ve organizasyona veda etti.

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