Esra Özyol, ikinci tura yükseldi

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Esra Özyol, Faslı Widad Bertal'i yenerek ikinci tura yükseldi.



Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 57 kiloda milli sporcu Esra Özyol ringe çıktı. Faslı Widad Bertal ile karşılaşan Esra, üç rauntta da üstün bir maç çıkardı.



Genel skorda rakibine 5-0'lık üstünlük kuran Esra, adını ikinci tura yazdırdı.



Esra Özyol, 11 Mayıs Çarşamba günü Moğolistan'dan Namuun Monkhor ile karşılaşacak.









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