Esra Özyol: 'Hedefim altın madalya'

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın ilk gününde 57 kiloda Faslı Widad Bertal'i yenerek ikinci tura yükselen milli sporcu Esra Özyol, hedefinin altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.



Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada Bertal'i mağlup ettiği maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Esra, milli takımdan maça çıkan ilk sporcu olduğu için heyecanlandığını belirtti.



Uzun bir çalışma süreci geçirdiklerini aktaran 22 yaşındaki milli boksör, "Bu şampiyonada milli takımımız adına ringe çıkan ilk sporcu bendim. Onun verdiği heyecan vardı. Çok fazla heyecanlıydım ama antrenman programıma güvendiğim için dövüşürken çok rahattım. Maça biraz tutuk başladım ama ikinci ve üçüncü rauntta performansım arttı. Bu da çalışmalarıma dayanıyor. Önümde uzun bir süreç var. Kalan maçlarımı da kazanıp altın madalyaya sahip olmak istiyorum. İnşallah adım adım hayalimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu'nun kendilerine örnek olduğunu vurgulayan Esra Özyol, "Şampiyonaya ev sahipliği yapmanın verdiği heyecan çok fazla. Tokyo'da ablalarımız çok güzel bir başarıya imza attı. Biz de burada maça onların fotoğrafını görüp, başarısıyla gururlanarak ringe çıkıyoruz. İnşallah biz de onların yolundan gidebiliriz." ifadelerini kullandı.



Antrenörlerin görüşleri



Milli takım antrenörlerinden Tuncay Varol, hedeflerinin İstanbul'da düzenlenen organizasyonda takım halinde şampiyonluğa ulaşmak olduğunu kaydetti.



Uzun süredir çalıştıklarını ve emek verdiklerini dile getiren Varol, "İnşallah burada karşılığını alacağız. Şampiyonaya iyi başladık. Sonunu da böyle getiririz. Parmakla gösterilen bir milli takımımız var. Olimpiyatlarda aldığımız derecelerden sonra herkesin gözü üzerimize döndü. Kaliteli bir takımız. Burada takım şampiyonluğunu hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Antrenörlerden İsa Daştan ise vatandaşları ücretsiz izlenebilen maçlara davet ederek, "Bu büyük organizasyonu ülkemize kazandıran Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e teşekkürlerimi sunuyorum. Halkımızın desteğini bekliyoruz. Başakşehir'de yapılan organizasyonda çocuklarımıza destek olmalarını istiyoruz. Hepimiz heyecanlıyız ama Esra'nın başarısıyla ilk heyecanımızı attık. Sonrasında çok güzel şeyler olacak. Sporcularımızı inanarak hazırladık. Burada iyi bir başarı elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





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