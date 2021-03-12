Esra Bayrak, ilkleri başarmanın peşinde

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan 22 yaşındaki uzun atlamacı Esra Bayrak, Türkiye'ye paralimpik oyunlarında madalya getiren ilk özel sporcu olmak istiyor.



2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı daha önce garantileyen Bayrak, Fransa'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp, bunu 3 kez üst üste başaran ilk sporcu olmayı da amaçlıyor.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bayrak, "Dünya şampiyonuyum. Hedefim Tokyo Paralimpik Oyunları. Orada başarıya ulaşıp, geleceğim. Ay-yıldızlı bayrağı göndere çekeceğim." dedi.



Özel sporcu statüsünde Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden ilk kadın olduğunu aktaran Esra Bayrak, "Gurur verici, güzel bir duygu. Tabii bütün arkadaşlarımın da başarmasını diliyorum. Tokyo'da birinci olmak, ülkeme altın madalyayla geri dönmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



- "Şehitlerimiz için mücadele edeceğim"



Esra Bayrak, spora okuldaki beden öğretmenin sayesinde başladığını söyledi.



Antrenörü Aytunç Göz ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini vurgulayan 22 yaşındaki sporcu, "En az 7 yıldır beraberiz. İlk başlarda kendime başarı konusunda inancım yoktu ama Aytunç hocam sayesinde öz güven kazandım. Bugünlere geldiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Bayrak, Fransa'da düzenlenen 2021 VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'yla ilgili olarak, "Orada kendim için mücadele etmeyeceğim. Şehitlerimiz için mücadele edeceğim. Onlar için ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmek istiyorum." diye konuştu.



Olimpiyatların ertelenmesini değerlendiren Bayrak, "Benim için kötü olmadı. Daha iyi hazırlanmam açısından avantaj oldu. Kendimi daha iyi derecelere hazırlıyorum. İyi oldu benim için." şeklinde konuştu.



- Antrenör Göz: "İlk madalyayı Esra'nın getireceğine inanıyorum"



Sporcunun antrenörü Aytunç Göz, Esra'nın Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalya ile dönmesinin sürpriz olmayacağını aktardı.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Paralimpik Branşlar Sorumlusu olarak görev yapan Göz, "Esra Bayrak 2016 yılında bu serüvene başladı. Yavaş yavaş yükselerek zirve performansına yaklaştı ve paralimpik oyunlarına katılma hakkı kazandı." açıklamasında bulundu.



Esra'nın dünyada 60 sporcu arasında ilk 6'ya girdiğini hatırlatan Göz, "Esra'nın Paralimpik Oyunları'nda madalya şansının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu durum bizi çok mutlu ediyor çünkü engel gruplarında Türkiye'ye henüz bir madalya gelmedi. İnşallah bu madalyayı ilk Esra'nın getireceğine inanıyorum. Bunun için çok çalışıyor, çok inanıyor. Elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Paralimpik Oyunları'na yönelik çalışmalarını değerlendiren Göz, "Pandemiden sonra biz çok güzel bir süreç geçirdik. Bu sürecin sonunda da Esra ilk çıktığı yarışmada hem kota aldı hem de en iyi derecesini atladı. Her yıl yükselen performansını devam ettirdiği takdirde Esra'nın direkt madalya pozisyonunda olduğunu görüyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa, hedefimiz Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bir madalya. Bunu gerçekleştirilebilecek bir hayal olarak görüyor, bunun için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Göz, olimpiyatların ertelenmesiyle ilgili de, "Bizi olumlu yönde etkiledi. Çünkü bizim sporcularımız çok genç. Daha fazla tecrübe kazandılar ve idman yaşları ilerledi. Sporcularımız eğer geçtiğimiz yıl Paralimpik Oyunları'na katılsaydı, belki de şu an hayal ettiğimiz şeyleri gerçekleştirememe durumumuz vardı. O 1 yıl gecikme, bize 1 madalya kazandıracak. Bizim için çok olumlu bir gelişme oldu. Bu süreci de federasyon başkanımız Birol Aydın sayesinde çok iyi değerlendirdik. Tabii ki destek olduğu zaman, doğru çocuk bulunduğu ve doğru idman yapıldığı zaman madalyanın gelmemesi mümkün değil. Bizim de inancımız bu yönde." diyerek sözlerini tamamladı.



