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ESPN'in 2021 NBA şampiyonluğu favorisi, Lakers!

ESPN basketbol uzmanları, Los Angeles Lakers'ı 2021 NBA şampiyonluğunu kazanmak için en büyük favori olarak gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN basketbol uzmanları, Los Angeles Lakers'ı 2021 NBA şampiyonluğunu kazanmak için en büyük favori olarak gösterdi.

ESPN uzmanlarına göre bu listede Milwaukee Bucks ikinci ve LA Clippers üçüncü olurken, Lakers geniş bir farkla şampiyonluğu kazanmanın favorisi olarak yer aldı.

Daha spesifik olarak, Lakers'a 132 puan (%86 birincilik oyu), Bucks'a 50 puan (%7 birincilik oyu) ve Clippers'a ise 30 puan (%7 birincilik oyu) verildi.

Lakers, ölü sezonda Marc Gasol, Montrezl Harrell, Dennis Schröder ve Wesley Matthews'u kadrosuna katmak gibi etkileyici hamleler yaparak, ekibi daha da güçlendirmişti.

ESPN'in 'Şampiyonluğu kim kazanacak?' başlıklı listesi, aşağıdaki gibiydi:




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