ESPN'e göre Giannis hem MVP, hem de DPOY!

ESPN, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun bu sezon hem MVP hem de Yılın Savunmacısı ödüllerini kazanacağını öngördü.



NBA, 2019-20 sezonunu sürdürmenin yollarını araştırmaya devam ederken, taraftarlar ve analistler, ligdeki en iyi oyuncunun kim olduğunu ve sezon bittikten sonra bireysel ödülleri kimin kazanması gerektiğini tartışıyorlar. Askıya alınmasından bu yana, ligdeki en büyük tartışmalardan biri MVP ödülünü kimin kazanacağı üzerineydi.



Sezonun büyük bir bölümü için Giannis, ödülü almak için en büyük favori gibi görünüyordu, ancak Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, ligin askıya alındığı dönemde daha fazla övgü almıştı.



ESPN, uzman paneli ile her ödüle oy vermek için bir anket düzenledi. Antetokounmpo sadece MVP değil, aynı zamanda Yılın Savunmacısı ödülü için de kazanan olarak gösterildi.



Ödüllerin tam listesi, şu şekildeydi:



MVP: Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks



Yılın Çaylağı: Ja Morant, Memphis Grizzlies



Yılın Koçu: Nick Nurse, Toronto Raptors



Yılın Altıncı Adamı: Montrezl Harrell, LA Clippers



En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu: Bam Adebayo, Miami Heat



Yılın Savunmacısı: Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks



Bu sezon Bucks ve Greek Freak için çok başarılı geçmişti ve Giannis, maç başına 29.6 sayı, 13.7 ribaund ve 5.8 asist ile oynamıştı. Giannis her iki ödülü de kazanırsa, Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'dan sonra aynı sezonda MVP ve Yılın Savunmacısı ödülünü almayı başaran üçüncü oyuncu olabilir.



