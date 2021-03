ESPN yazarının tahmini: "1 yıl içinde bir süperstar, Knicks'e takasını isteyecek!"

ESPN'den Brian Windhorst, bir yıldız oyuncunun önümüzdeki 12 ay içinde New York Knicks'e takas talep etmesini beklediğini söyledi.



Knicks, 2020-21 sezonunun ilk yarısında Tom Thibodeau'nun koçluğunda beklenenden daha iyi bir performans sergiledi ve yakın gelecekte bir yıldız kazanabilecek konumda olabilir.



Windhorst, podcast'inde şu ifadelere yer verdi:



"Olay şu; organizasyonun başında Leon Rose gibi ligdeki en iyi eski menajerlerden biri var. Takımlarındaki iki numaralı adam olan Wes Wesley'nin unvanının ne olduğundan tam emin değilim, ancak kendisinin uzmanlık alanı oyuncularla ilişki kurmak.



New York'ta oynuyorlar. Çok sayıda Draft hakları, genç varlıkları ve maaş alanları var.



Önümüzdeki 12 ay içinde bir yıldız veya süperstar oyuncu, New York'a takas talep edecek diyorum. Ve kim olacağını bilmiyorum. Bazı tahminlerim var. Burada söylemeyeceğim. Bunu düşünmeniz için size bırakacağım. Şöyle söyleyelim: Ligdeki yöneticilerin kesinlikle bazı tahminleri var.



Önümüzdeki yılın son takas tarihine kadar bir süperstar ya da bir All-Star, oraya gitmek için uğraş verecek. Onlar da bu tür bir takas yapabilecek konumda olacaklar ve belki Julius Randle da (takas parçası olarak) burada devreye girebilir."