ESPN yazarının isyanı: "Westbrook takas edilmeli!"

ESPN'in kıdemli yazarı Brian Windhorst, Los Angeles Lakers'ın Russell Westbrook'u takas etmesi gerektiğini söyledi.



Windhorst, ESPN'in 'Get Up' programında Lakers'ın Russ'ı üç oyuncu karşılığında takas ederek kadrosunu geliştirmeye çalışması gerektiğini belirtti:



"Westbrook takas edilmeli! Herhangi bir nefes alan üç oyuncuyla takas edilmesi lazım, çünkü süresi dolan bir kontratta olacak ve hatta belli bir değere de sahip olacak. Maaş tavanında biraz boşluk yaratması gereken bir takımdan bahsediyoruz.



Ardından LeBron ve yönetim arasındaki çekişme de, 2027 ve 2029 ilk tur seçimleri üzerine. LeBron'un sözleşmesinin bitimine bir yıl kala, kadroyu yükseltmeye çalışmak adına bu yaz bu seçimleri kullanacaklar mı? Bekleyip göreceğiz."



Westbrook bu sezon Los Angeles formasıyla maç başına 34.4 dakikada 18.3 sayı, 7.6 ribaund ve 7.2 asist ortalamalarına sahip.



