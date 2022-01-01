Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

ESPN yazarının isyanı: "Westbrook takas edilmeli!"

ESPN'in kıdemli yazarı Brian Windhorst, Los Angeles Lakers'ın Russell Westbrook'u takas etmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'in kıdemli yazarı Brian Windhorst, Los Angeles Lakers'ın Russell Westbrook'u takas etmesi gerektiğini söyledi.

Windhorst, ESPN'in 'Get Up' programında Lakers'ın Russ'ı üç oyuncu karşılığında takas ederek kadrosunu geliştirmeye çalışması gerektiğini belirtti:

"Westbrook takas edilmeli! Herhangi bir nefes alan üç oyuncuyla takas edilmesi lazım, çünkü süresi dolan bir kontratta olacak ve hatta belli bir değere de sahip olacak. Maaş tavanında biraz boşluk yaratması gereken bir takımdan bahsediyoruz.

Ardından LeBron ve yönetim arasındaki çekişme de, 2027 ve 2029 ilk tur seçimleri üzerine. LeBron'un sözleşmesinin bitimine bir yıl kala, kadroyu yükseltmeye çalışmak adına bu yaz bu seçimleri kullanacaklar mı? Bekleyip göreceğiz."

Westbrook bu sezon Los Angeles formasıyla maç başına 34.4 dakikada 18.3 sayı, 7.6 ribaund ve 7.2 asist ortalamalarına sahip.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal