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ESPN yazarı, Lillard'a övgüler yağdırdı: "Adam inanılmaz..."

ESPN'den Brian Windhorst, Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard'a bu sezonki performansı için övgüler yağdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Brian Windhorst, Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard'a bu sezonki performansı için övgüler yağdırdı.

Blazers bu sezon iki önemli oyuncusu CJ McCollum ve Jusuf Nurkic'ten mahrum olmasına rağmen, Lillard'ın sahadaki kahramanlıkları kendilerini Batı Konferansı'nda iyi bir noktada tutmayı başarmış durumda.

Windhorst, kendi podcastinin yakın tarihli bir bölümünde, Dame'nin McCollum ve Nurkic olmadan ortaya koyduğu istatistikleri şu şekilde açıkladı:

"CJ McCollum Ocak ayı ortalarında çıkmıştı ve Dame de o dönemden beri bir veya iki maç kaçırmıştı. Ancak bu maçlarda %45 isabetle 32 sayı ortalaması yakalıyor.

Çok zor şutlar atıyor, mesela maç başına 12 üçlük deniyor. Serbest atış çizgisinden %93 isabetle oynuyor ve ayrıca 4.3 ribaund, 9.1 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları da var, inanılmaz bir şey bu.

32 sayı ve 9 asisti ele alalım. Topu kaç kez faule maruz kalan bir takım arkadaşına attığını bir düşünün. Muhtemelen gece başına 50 ila 60 sayıdan sorumlu ve bunu sakatlıktan dolayı oynamayan Nurkic olmadan yapıyor.

Adam inanılmaz bir oyuncu. Geçen yıl oynadığı gibi oynuyor ama bu yıl, takımı da iyi oynuyor. Dame Lillard'ı takdir ediyorum. Adam harika. Bunu her yıl yapıyor."

Bu sezon 'Dame Dolla' kariyerinin en yükseği olan 30.0 sayı, 7.9 asist ve 4.5 ribaund ortalamaları yakalamış durumda.


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