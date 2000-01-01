ESPN yazarı, Larry Bird'den özür diledi

ESPN'den Jackie MacMullan, Larry Bird'ün, takımın oyunculara önemli meblağlar harcayamaması nedeniyle Indiana Pacers'ın başkanlığından istifa ettiği iddiasını geri çekti.



Bird, Pacers tarafından yayınlanan bir bildiride, şunları söyledi:



"Yayınlanan bir rapor, yönetimin 'büyük para' harcamaya istekli olmadığı ve beni kenara çekecek kadar hayal kırıklığına uğrattığı için 2017'de Basketbol Operasyonları Başkanlığı görevimi bıraktığımı belirtmiş. Hiçbir şey, gerçeklerden bu kadar daha alakasız olamaz. Herkesin bilmesini isterim ki, oradan ayrılmamın sebebi, Pacers'tan ayrılma zamanımın gelmesiydi."



"Kevin Pritchard ile çalışmıştım ve o zaman Kevin'in görevi devralmaya hazır olduğunu hissetmiştim ve bunu da kanıtladı. İlk başta, Pacers Sports & Entertainment ile Herb ve Mel Simon'a, önce koç ve sonra da ön ofise geçmem konusunda sağladıkları fırsattan ötürü, ne kadar teşekkür etsem azdır."



MacMullan da ayrıca Pacers'ın yayınlamış olduğu bir bildiri yayınladı:



"Yaklaşık üç hafta önce The Hoop Collective podcast'indeki bir tartışma sırasında, Indiana Pacers'ın iş uygulamalarına ilişkin fikrimi ifade ettiğimde, yanlış konuştum ve Larry Bird'ün takım başkanı olarak geçirdiği süre boyunca hayal kırıklığına uğradığı sonucuna vardım. Bu dikkatsizceydi, sadece öz fikrime dayanıyordu ve bu nedenle asla ifade edilmemeliydi. Larry Bird bu duyguları bana asla düşündürmemişti ve sözlerimi yanlış seçtiğim için hem Larry hem de takım sahibi Herb Simon'dan özür diliyorum."



