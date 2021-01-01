ESPN yazarı, Lakers'ın 2021 playofflarında eleneceğini düşünüyor!

ESPN analisti ve yazarı Brian Windhorst, Los Angeles Lakers'ın 2021 playofflarında neden elenme ihtimaline sahip olduğunu açıkladı.



Lakers'ın, iki büyük yıldızı LeBron James ve Anthony Davis dışında sahada skor üretme konusunda güvenebileceği çok ismin bulunmaması durumu, Windhorst'e göre, yeni ve devrimsel NBA'de zararlı bir durum olabilir:



"Burada tarihi bir sınav verecekler. Tarihsel olarak, NBA şampiyonu olmak için en iyi 10 veya 11 savunma takımı arasında olmanız gerekir. Rakamlar kendi adına konuşuyor. Ancak yine tarihsel olarak, hücumun inanılmaz bir seviyede olduğu bir sezonda oynuyoruz.



Playofflardayken, maçlar arasında antrenman yapabilir ve bir oyun planı geliştirebilirsiniz. Peki normalliğe bir dönüş görecek miyiz? Lakers öyle umsa iyi olur. Savunmaları muhteşem ama hücumda her gece istikrarlı bir üretimleri yok.



Bir seride yedi maçın dördünü kazanabileceklerini sanmıyorum, bu yüzden playofflarda her şeyin normalde dönmesini ummaları gerekiyor. Çünkü bu olmazsa, Nets'in şampiyonluğu kazanacağı aşikâr gibi."



