ESPN, Bill Russell dönemi Boston Celtics'i, Michael Jordan dönemi Chicago Bulls'u ve Magic Johnson dönemi Los Angeles Lakers'ı, NBA tarihinde en iyi üç hanedan olarak sıraladı.



ESPN'den Kevin Pelton tarafından oluşturulan istatistiksel bir formül, 1957'den 1969'a kadar Celtics tarafından yönetilen tüm zamanların en iyi hanedanlarının sıralamasını 1.66 puanla belirledi.



Russell'ın Celtics'i 11 şampiyonluk kazanmış ve Finallerde 12 kez yer almıştı. Boston'ın sekiz şampiyonluğu, ligde 10'dan az takım varken gelmişti ve serbest oyuncu dönemi veya maaş kapasitesi kavramları da bulunmuyordu.



1989-98 arası Chicago Bulls, Finallerde 6-6 yaparken, 1.35 puanla ikinci oldu.



1980-91 Los Angeles Lakers (1.25) ve 1980-88 Boston Celtics (0.96) üçüncü ve dördüncü olurken, 2015-2019 Golden State Warriors (0.92) 5. sırada yer aldı.



2001-17 San Antonio Spurs (0.85), 1998-2004 Los Angeles Lakers (0.75), 1949-54 Minneapolis Lakers (0.65), 2011-14 Miami Heat (0.61) ve 1987-91 Detroit Pistons (0.53) en iyi 10'u tamamlayan diğer takımlar oldular.



