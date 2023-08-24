ESPN, Golden State Warriors'ın yeni guardı Chris Paul'u gelecek sezon Yılın Altıncı Adamı ödülünün favorisi olarak seçti.



Washington Wizards'la yapılan bir takas sonucu Warriors tarafından alınan Paul, birçok ESPN analistinin yer aldığı Yılın Altıncı Adamı ödülü oylamasında 42 puanla en üst sırada yer aldı:



"Uzmanlarımız, Golden State Warriors'ın, ligin en derin rotasyonlu takımlarından birine katılan oyun kurucu Chris Paul ile turnayı gözünden vurduğuna inanıyor. 12 kez All-Star seçilen oyuncu 19. sezonuna giriyor ve her ne kadar kariyerinde hiç benchten gelmemiş olsa da, yedek rolünde vereceği katkılar Warriors'ın şampiyonluk şansını güçlendirebilir."



38 yaşındaki oyuncunun rolüyle ilgili olarak, Warriors'ın ne yapacağı bir süredir merak konusuydu. Steve Kerr, Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green, takıma tarihin en iyi oyuncularından birinin katılması dolayısıyla Golden State için büyük umutlarını çoktan dile getirmişlerdi.



