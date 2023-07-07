ESPN'den çıkarılan Van Gundy, Wizards'ta koçluğa dönebilir!

Eski NBA başantrenörü ve TV yorumcusu Jeff Van Gundy'nin, ESPN'de işten çıkarıldıktan sonra koçluğa geri dönmeyi düşündüğü iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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ESPN'den çıkarılan Van Gundy, Wizards'ta koçluğa dönebilir!
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07 Temmuz 2023 13:14
Eski NBA başantrenörü ve TV yorumcusu Jeff Van Gundy'nin, ESPN'de işten çıkarıldıktan sonra koçluğa geri dönmeyi düşündüğü iddia edildi.

Sports Illustrated'tan Chris Mannix, birçok takımın gelecek sezon için kadrolarındaki yerleri doldurmasına rağmen, Van Gundy ve Washington Wizards arasında gelecek sezon asistan koçluk görevi için karşılıklı ilgi olduğunu bildirildi.

Van Gundy başantrenörlük kariyerine 1995-96 sezonunun ortasında, 34 yaşındayken New York Knicks'te başlamıştı.

61 yaşındaki eski koç, bu görevi üstlendiği 11 sezonun dokuzunda takımlarını playofflara taşımayı başarmış, ancak yalnızca bir kez NBA Finallerine yükselmişti.

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