ESPN analisti Bilas: "LaMelo Ball, inanılmaz yetenekli"

ESPN'in Draft analisti Jay Bilas, 2020 Draftı'nın en büyük yıldız adaylarından olarak görülen LaMelo Ball'a büyük övgülerde bulundu.



LaMelo, bazıları için 2020 NBA Draftı'nda mevcut olan en yetenekli oyunculardan biri. Birkaç Draft uzmanı tarafından genellikle zayıf olarak değerlendirilen bu yılın Draftı'nda, Ball'un nitelikleri çok övülüyor.



Bilas, Charlotte Observer ile röportajında, kendi Draft tahmin listesinde üçüncü sırada yer verdiği LaMelo'nun yetenekleri hakkında oldukça olumlu ifadeler kullandı:



"Ball'un pozisyonuna göre boyu iyi. Rahatlıkla 2.01 veya 2.03 boyunda. Topla deli gibi yaratıcı. İnanılmaz derecede yetenekli. Muhteşem bir pasör; tıpkı ağabeyi gibi (Lonzo, New Orleans Pelicans oyun kurucusu). Ama iyi şut atamıyor. Bunun üzerinde gerçekten çalışması gerekecek. Garip bir stili var. Ve garip olmasından daha da kötüsü, şutlar girmiyor da."



Minnesota Timberwolves, 1 numaralı seçim için net bir oyuncunun gözükmediği oldukça zayıf bir Draft'ta, ilk sıradan seçim yapacak.



