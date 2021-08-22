Espirito Santo: 'Harry Kane, dünyanın en iyilerinden'

Tottenham Menajeri Nuno Espirito Santo, eski takımı Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Eski takımına karşı rakip olmasını değerlendiren Santo, "Bugün tekrar bu stadyuma geldiğimde özel bir an olduğunu hissettim. Burada 4 sezon geçirdim. Anılarda hep güzel olarak kalacak." dedi.



Portekizli menajer, "Her zaman gol ile başlamak bir maç için en iyisidir. İşleri çok daha kolay hale getirir ama maçta birçok şey yaşandı. Çok zorlu bir oyundu ama kompakt kalarak, iyi savunma yaparak oynadık. Takımımla gurur duyuyorum. Bugün çok çalışıp 3 puan aldılar." ifadelerini kullandı.



Hugo Lloris'in Tottenham adına 300. lig maçına çıkmasını da yorumlayan Santo, "Hugo için çok büyük bir başarı. Bu kulüp için 300 maça çıkması sadakatini ve özverisini gösteriyor." yorumunu yaptı.



"HARRY KANE DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"



Son 18 dakika forma giyen ve adı transfer iddialarına karışan Harry Kane'in geri dönüşünü de yorumlayan Santo, "Oynadı. Önünde kat etmesi gereken bir süreç var. Formu iyi. Ancak daha da iyi olmak zorunda. Bugün takıma yardım etti. Harry Kane dünyanın en iyilerinden biri, ona sahip olduğumuz için şanslıyız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



