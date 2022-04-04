Espargaro'dan MotoGP'de ilk zafer!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Arjantin Grand Prix'sini, Aleix Espargaro kazandı. İspanyol pilot MotoGP'de ilk kez zafere ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Espargaro'dan MotoGP'de ilk zafer!
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04 Nisan 2022 00:36
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Arjantin Grand Prix'sini, Aprilia takımının İspanyol pilotu Aleix Espargaro kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 3. mücadelesi, Termas de Rio Hondo şehriyle aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte, 25 tur üzerinden yapıldı.

Aprilia takımına MotoGP'deki ilk pole pozisyonunu kazandıran 32 yaşındaki Aleix Espargaro, kariyerinin ilk birinciliğini elde etti. Aprilia ise şampiyona tarihindeki ilk yarış zaferini yaşadı.

Bitiş çizgisini Espargaro'dan 0.8 saniye sonra geçen Jorge Martin (Pramac) 2'nci, liderin 1.3 saniye gerisindeki Alex Rins (Suzuki Ecstar) ise 3. sırayı aldı.

Aleix Espargaro, 45 puanla pilotlar klasmanında da liderliğe yükseldi.

Sezonun 4. yarışı Amerika Grand Prix'si 10 Nisan'da düzenlenecek.

- Pilotlar klasmanı

1. Aleix Espargaro (İspanya): 45 puan

2. Brad Binder (Güney Afrika): 38

3. Enea Bastianini (İtalya): 36

4. Alex Rins (İspanya): 36

5. Fabio Quartararo (Fransa): 35

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