Espanyol, umudunu son haftalara taşıdı

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Espanyol deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Espanyol, umudunu son haftalara taşıdı
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21 Mayıs 2023 17:07
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Andoni Iraola'nın ekibi Rayo Vallecano ile Luis Garcia'nın ekibi Espanyol karşı karşıya geldi.

Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Espanyol 2-1 kazanırken goller; 23. dakikada Sergi Darder ve 59. dakikada Nicolas Melamed'den geldi. Ev sahibi Rayo Vallecano'nun tek golünü ise 42. dakikada penaltıdan Raul de Tomas kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 46 puanda kalan Rayo Vallecano 11. sırada yer alırken, 34 puana yükselen Espanyol 19. sırada yer aldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Rayo Vallecano deplasmanda Real Madrid ile karşılaşırken, Espanyol evinde Atletico Madrid'i ağırlayacak.

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