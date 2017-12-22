Espanyol Atletico Madrid maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Espanyol-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Espanyol-Atletico Madrid maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

22 Aralık 2017 08:18
Espanyol Atletico Madrid maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Espanyol-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. La Liga'nın 17. haftasında Espanyol-Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

ESPANYOL-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Espanyol-Atletico Madrid maçı naklen yayınlanacak.

22 Aralık Cuma günü saat 23.30'da oynanacak maç beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Espanyol-Atletico Madrid maçı 22 Aralık Cuma günü saat 23.30'dan itibaren beIN Sports 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- İspanya La Liga 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 17 puan -8 averaj ile 16. sırada yer alan Espanyol, 36 puan 18 averaj ile 2. sırada yer alan Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor.

- 40.500 kişi kapasiteli Power8 Stadium Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mario Melero Lopez yönetecek.

Ev Sahibi

- 11 golle ligin en az gol atan 2 takımından biri.

- Hakem Mario Melero Lopez yönetiminde çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncular : Gerard Moreno (1.440 dakika), Pau Lopez (1.440 dakika), David Lopez (1.440 dakika).

Konuk Ekip

- 6 maçla Deplasmanda en fazla galibiyet alan 2 takımdan biri.

- 17 golle Deplasmanda en fazla gol atan 2 takımdan biri.

- 7 golle en az gol yiyen 2 takımından biri.

- Hakem Mario Melero Lopez yönetiminde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

- En fazla asist yapan oyuncular: Antoine Griezmann (3), Yannick Ferreira-Carrasco (3).

Son Karşılaşmalar

- Espanyol 1, Atletico Madrid 7 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Espanyol 2 gol atarken, Atletico Madrid 10 golle karşılık verdi.

- 9 maç 2,5 gol altında, 1 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 1 maçta karşılıklı gol olurken, 9 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 8 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.

- Espanyol 2 ve Atletico Madrid 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.


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