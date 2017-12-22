Espanyol Atletico Madrid maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

. Ligin 17. haftasında oynanacak Espanyol-Atletico Madrid maçı naklen yayınlanacak.22 Aralık Cuma günü saat 23.30'da oynanacak maç beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.Espanyol-Atletico Madrid maçı 22 Aralık Cuma günü saat 23.30'dan itibaren beIN Sports 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.- İspanya La Liga 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 17 puan -8 averaj ile 16. sırada yer alan Espanyol, 36 puan 18 averaj ile 2. sırada yer alan Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor.- 40.500 kişi kapasiteli Power8 Stadium Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mario Melero Lopez yönetecek.- 11 golle ligin en az gol atan 2 takımından biri.- Hakem Mario Melero Lopez yönetiminde çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncular : Gerard Moreno (1.440 dakika), Pau Lopez (1.440 dakika), David Lopez (1.440 dakika).- 6 maçla Deplasmanda en fazla galibiyet alan 2 takımdan biri.- 17 golle Deplasmanda en fazla gol atan 2 takımdan biri.- 7 golle en az gol yiyen 2 takımından biri.- Hakem Mario Melero Lopez yönetiminde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.- En fazla asist yapan oyuncular: Antoine Griezmann (3), Yannick Ferreira-Carrasco (3).- Espanyol 1, Atletico Madrid 7 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.- Espanyol 2 gol atarken, Atletico Madrid 10 golle karşılık verdi.- 9 maç 2,5 gol altında, 1 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 1 maçta karşılıklı gol olurken, 9 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 8 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.- Espanyol 2 ve Atletico Madrid 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.