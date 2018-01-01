ESL, Yeni GeForce Cup'ı Duyurdu

ESL, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgeleri takımları için $12.000 ödül havuzlu yeni GeForce Cup'ı duyurdu. Bu bölgelerdeki bütün takımların katılımına açık olan turnuva 28 Aralık'da eleme etaplarıyla başlayıp yeni yılın ilk ayında devam edecek.



Birer hafta arayla yapılacak olan eleme maçlarını takiben başarılı olan takımlarla 27 Ocak'da finaller başlayacak. Söz konusu bölgelerde ESL'in gerçekleştirdiği ilk turnuva olmakla birlikte, yine bu bölgede şu ana kadar yapılmış en yüksek ödül havuzlu turnuva olması bakımından da önem arz eden GeForce Cup, kendini dünyaya gösterebilmek adına Chosen5 ve Swift gibi takımlar için de iyi bir fırsat olacak gibi duruyor.



