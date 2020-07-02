ESL Rus Hükümetine Bağlı Organizasyonları Yasakladı

Turnuva organizatörü ESL, "çatışmayla ilgili iddia edilen veya teyit edilen AB yaptırımları altındaki bireyler veya kuruluşlar da dahil olmak üzere Rus hükümetiyle bariz bağları olan" kuruluşların Mart'ta başlayacak ve 9 ve 10 Nisan'a kadar sürecek olan ESL Pro Lig 15. sezona katılmasının yasakladı.



ESL, şu anda temsil edilmeleri yasaklanacak iki kuruluş belirlediğini belirtti. Bunlar Virtus.pro ve Gambit kulüpleri olarak açıklandı. İlk kulüp olan Virtus.pro Rusya'ya karşı çeşitli yaptırımların hedef aldığı şirketler arasında yer alan Sogaz Insurance Group'a, ikinci Gambit ise Rusya'nın mobil telekom ağı MTS'ye ait.



Virtus.pro, Gambit ve oyuncular henüz ESL'den gelen hamle hakkında yorum yapmadı. VP'nin B Grubu'ndaki maçları 16 Mart'ta, Gambit ise 23 Mart'ta C Grubu'nda başlayacaktı.



ESL'in Resmi Sayfasındaki Açıklaması



"Hepimiz Rusya'nın Ukrayna'yı işgali karşısında şoke olduk ve üzüldük ve hızlı ve barışçıl bir çözüm umuyoruz. Durumu izledikten sonra, şimdi bir dizi ilk eylemi uygulamaya koyuyoruz.



Ortaklarımız ve çalışanlarımızla birlikte, şu anda UNHCR'ye yapılan bağışlarla, mevcut trajediden etkilenen insanları desteklemek için eylemler üzerinde çalışıyoruz, çalışanlarımıza insani yardım için gönüllü olmaları için ücretli izinler ve etkilenen meslektaşlarımız için ücretli izinler veriyoruz.



Yaklaşan ESL Pro League'de, çatışmayla ilgili AB yaptırımları olduğu iddia edilen veya onaylanan kişiler veya kuruluşlar da dahil olmak üzere, Rus hükümetiyle açık bağları olan kuruluşların temsil edilmesine izin verilmeyeceği kararı aldık (şu anda iki takım belirledik – Virtus.pro ve Gambit).



Oyuncuların bu duruma suç ortağı olmadığının farkındayız ve bireysel oyunculara yaptırım uygulamanın espor ruhuna uygun olduğunu düşünmüyoruz. Virtus.pro ve Gambit oyuncuları bu nedenle ülkelerini, organizasyonlarını veya takımlarının sponsorlarını kıyafetlerinde veya başka bir şekilde temsil etmeden tarafsız bir isim altında rekabet edebilirler.



Ayrıca, duruma saygı duyarak, BDT bölgesindeki tüm planlanmış yarışmaları durdurmaya karar verdik ve bunlar daha sonraki bir zamanda oynanabilir.



Gelecekteki yarışmaları izleyip değerlendireceğiz ve durum geliştikçe daha fazla karar vereceğiz."



(Kaynak: esporlab.com)



