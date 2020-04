ESL One Los Angeles 2020 Online'da şampiyonlar belli oldu

ESL One Los Angeles 2020 Online birçok bölgede tamamlanırken Avrupa & CIS bölgesinde ise 4 Nisan'da başladı.



ÇİN



Daha önce son sırada bulunan Vici Gaming kenidi play-offlara atmayı başardı ancak bu yeterli olmadı. 6 kişilik grupta son grup aşaması şu şekildeydi



1. Royal Never Give Up 5-0 / 10-2

2. EHOME 3-2 / 8-6

3. Newbee 3-2 / 7-5

4. Vici Gaming 2-3 / 5-7

5. PSG.LGD 1-4 / 5-9

6. Invictus Gaming 1-4 / 2-8



Böylelikle kazananlar turunda RNG-EHOME eşleşmesi oluştu. Bu eşleşmeyi 2-1 kazanan RNG finale yükselirken EHOME kaybedenler turuna düştü. 2. tura düşen EHOME ilk turda Vici Gaming'i 2-1 yenen Newbee ile karşılaştı. Newbee rakibi EHOME'yi de yine 2-1'lik skorla yendi ve finale yükselmeyi başardı ancak finalde Royal Never Give Up karşısında 3-1 yenilerek turnuvayı 2. olarak bitirdi. Böylelikle Çin'de oluşan son oluşan tablo şu şekilde



1 – Royal Never Give Up

2 – Newbee

3 – EHOME

4 – Vici Gaming

5 – 6 – PSG.LGD

5 – 6 – Invictus gaming



Güneydoğu Asya

Play-off öncesi grup aşamasının son durumu şu şekildeydi



1. Team Adroit 3-0 / 6-2

2. BOOM Esports 2-1 / 5-4

3. Fnatic 1-2 / 4-4

4. Geek Fam 0-3 / 1-6



Böylelikle direk finale çıkan Team Adroit'in rakibi 2. ve 3. takımlar arasından seçilirken 4. olan Geek Fam play-off'lara kalamadı. BOOM Esports – Fnatic eşleşmesinde Fnatic rakibini 2-1 yenerek finale yükseldi. Finalde ise Team Adroit'i 3-0'lık temiz bir skorla geçmeyi başararak turnuvayı kazandı. Son oluşan tablo şu şekilde



1 – Fnatic

2 – Team Adroit

3 – BOOM Esports

4 – Geek Fam



Kuzey Amerika

Play-off öncesi son grup aşaması şöyleydi



1. Quincy Crew 3-0 / 6-2

2. Evil Geniuses 2-1 / 5-3

3. CR4ZY 1-2 / 2-4

4. Business associates 0-3 / 2-6



Böylelikle business assoicates direk elenirken Evil Geniuses ile CR4ZY kendi aralarında final için mücadele verdi. Evil Geniuses bu maçı 2-1 kazandı ve finalde Quincy Crew karşısında da 3-1'lik skorla kazanarak turnuvanın kazananı oldu. Son durum şu şekilde



1. Evil Geniuses

2. Quincy Crew

3. CR4ZY

4. Business assoicates



Güney Amerika

Play-off öncesi son tablo şu şekildeydi



1. NoPing Esports 3-0 / 6-0

2. Beastcoast 2-1 / 4-3

3. FURIA Esports 1-2 / 2-4

4. Thunder Predator 0-3 / 1-6



Yarı finalde beastcoast ve FURIA Esports arasındaki maçı bc 2-1 kazanarak finale çıktı. Finalde de yine bc NoPing Esports'a karşı 3-1 galip gelerek turnuvanın kazananı oldu. Turnuvanın son sıralama tablosu şu şekilde



1. Beastcoast

2. NoPing Esports

3. FURIA Esports

4. Thunder Predator



Avrupa & CIS

Henüz iki gün önce başlayan Avrupa & CIS bölgesinde ise tablo şu şekilde



1. OG 1-0 / 2-0

2. Cyber Legacy 1-0 / 2-1

3. Virtus.Pro 1-0 / 2-1

4. HellRaisers 1-1 / 3-2

5. Vikin.gg 1-1 / 2-2

6. B8 0-1 / 1-2

7. Gambit Esports 0-1 / 0-2

8. Team Nigma 0-1 / 0-2



Avrupa & CIS bölgesinde turnuva 19 Nisan'a kadar devam edecek.



Kaynak: 5Mid