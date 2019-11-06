ESL One Los Angeles 2020 Online'da şampiyonlar belli oldu
Avrupa & CIS maçları hızla başlarken diğer bölgelerde şampiyonlar belli oldu.
ESL One Los Angeles 2020 Online birçok bölgede tamamlanırken Avrupa & CIS bölgesinde ise 4 Nisan'da başladı.
ÇİN
Daha önce son sırada bulunan Vici Gaming kenidi play-offlara atmayı başardı ancak bu yeterli olmadı. 6 kişilik grupta son grup aşaması şu şekildeydi
1. Royal Never Give Up 5-0 / 10-2
2. EHOME 3-2 / 8-6
3. Newbee 3-2 / 7-5
4. Vici Gaming 2-3 / 5-7
5. PSG.LGD 1-4 / 5-9
6. Invictus Gaming 1-4 / 2-8
Böylelikle kazananlar turunda RNG-EHOME eşleşmesi oluştu. Bu eşleşmeyi 2-1 kazanan RNG finale yükselirken EHOME kaybedenler turuna düştü. 2. tura düşen EHOME ilk turda Vici Gaming'i 2-1 yenen Newbee ile karşılaştı. Newbee rakibi EHOME'yi de yine 2-1'lik skorla yendi ve finale yükselmeyi başardı ancak finalde Royal Never Give Up karşısında 3-1 yenilerek turnuvayı 2. olarak bitirdi. Böylelikle Çin'de oluşan son oluşan tablo şu şekilde
1 – Royal Never Give Up
2 – Newbee
3 – EHOME
4 – Vici Gaming
5 – 6 – PSG.LGD
5 – 6 – Invictus gaming
Güneydoğu Asya
Play-off öncesi grup aşamasının son durumu şu şekildeydi
1. Team Adroit 3-0 / 6-2
2. BOOM Esports 2-1 / 5-4
3. Fnatic 1-2 / 4-4
4. Geek Fam 0-3 / 1-6
Böylelikle direk finale çıkan Team Adroit'in rakibi 2. ve 3. takımlar arasından seçilirken 4. olan Geek Fam play-off'lara kalamadı. BOOM Esports – Fnatic eşleşmesinde Fnatic rakibini 2-1 yenerek finale yükseldi. Finalde ise Team Adroit'i 3-0'lık temiz bir skorla geçmeyi başararak turnuvayı kazandı. Son oluşan tablo şu şekilde
1 – Fnatic
2 – Team Adroit
3 – BOOM Esports
4 – Geek Fam
Kuzey Amerika
Play-off öncesi son grup aşaması şöyleydi
1. Quincy Crew 3-0 / 6-2
2. Evil Geniuses 2-1 / 5-3
3. CR4ZY 1-2 / 2-4
4. Business associates 0-3 / 2-6
Böylelikle business assoicates direk elenirken Evil Geniuses ile CR4ZY kendi aralarında final için mücadele verdi. Evil Geniuses bu maçı 2-1 kazandı ve finalde Quincy Crew karşısında da 3-1'lik skorla kazanarak turnuvanın kazananı oldu. Son durum şu şekilde
1. Evil Geniuses
2. Quincy Crew
3. CR4ZY
4. Business assoicates
Güney Amerika
Play-off öncesi son tablo şu şekildeydi
1. NoPing Esports 3-0 / 6-0
2. Beastcoast 2-1 / 4-3
3. FURIA Esports 1-2 / 2-4
4. Thunder Predator 0-3 / 1-6
Yarı finalde beastcoast ve FURIA Esports arasındaki maçı bc 2-1 kazanarak finale çıktı. Finalde de yine bc NoPing Esports'a karşı 3-1 galip gelerek turnuvanın kazananı oldu. Turnuvanın son sıralama tablosu şu şekilde
1. Beastcoast
2. NoPing Esports
3. FURIA Esports
4. Thunder Predator
Avrupa & CIS
Henüz iki gün önce başlayan Avrupa & CIS bölgesinde ise tablo şu şekilde
1. OG 1-0 / 2-0
2. Cyber Legacy 1-0 / 2-1
3. Virtus.Pro 1-0 / 2-1
4. HellRaisers 1-1 / 3-2
5. Vikin.gg 1-1 / 2-2
6. B8 0-1 / 1-2
7. Gambit Esports 0-1 / 0-2
8. Team Nigma 0-1 / 0-2
Avrupa & CIS bölgesinde turnuva 19 Nisan'a kadar devam edecek.
Kaynak: 5Mid
ÇİN
Daha önce son sırada bulunan Vici Gaming kenidi play-offlara atmayı başardı ancak bu yeterli olmadı. 6 kişilik grupta son grup aşaması şu şekildeydi
1. Royal Never Give Up 5-0 / 10-2
2. EHOME 3-2 / 8-6
3. Newbee 3-2 / 7-5
4. Vici Gaming 2-3 / 5-7
5. PSG.LGD 1-4 / 5-9
6. Invictus Gaming 1-4 / 2-8
Böylelikle kazananlar turunda RNG-EHOME eşleşmesi oluştu. Bu eşleşmeyi 2-1 kazanan RNG finale yükselirken EHOME kaybedenler turuna düştü. 2. tura düşen EHOME ilk turda Vici Gaming'i 2-1 yenen Newbee ile karşılaştı. Newbee rakibi EHOME'yi de yine 2-1'lik skorla yendi ve finale yükselmeyi başardı ancak finalde Royal Never Give Up karşısında 3-1 yenilerek turnuvayı 2. olarak bitirdi. Böylelikle Çin'de oluşan son oluşan tablo şu şekilde
1 – Royal Never Give Up
2 – Newbee
3 – EHOME
4 – Vici Gaming
5 – 6 – PSG.LGD
5 – 6 – Invictus gaming
Güneydoğu Asya
Play-off öncesi grup aşamasının son durumu şu şekildeydi
1. Team Adroit 3-0 / 6-2
2. BOOM Esports 2-1 / 5-4
3. Fnatic 1-2 / 4-4
4. Geek Fam 0-3 / 1-6
Böylelikle direk finale çıkan Team Adroit'in rakibi 2. ve 3. takımlar arasından seçilirken 4. olan Geek Fam play-off'lara kalamadı. BOOM Esports – Fnatic eşleşmesinde Fnatic rakibini 2-1 yenerek finale yükseldi. Finalde ise Team Adroit'i 3-0'lık temiz bir skorla geçmeyi başararak turnuvayı kazandı. Son oluşan tablo şu şekilde
1 – Fnatic
2 – Team Adroit
3 – BOOM Esports
4 – Geek Fam
Kuzey Amerika
Play-off öncesi son grup aşaması şöyleydi
1. Quincy Crew 3-0 / 6-2
2. Evil Geniuses 2-1 / 5-3
3. CR4ZY 1-2 / 2-4
4. Business associates 0-3 / 2-6
Böylelikle business assoicates direk elenirken Evil Geniuses ile CR4ZY kendi aralarında final için mücadele verdi. Evil Geniuses bu maçı 2-1 kazandı ve finalde Quincy Crew karşısında da 3-1'lik skorla kazanarak turnuvanın kazananı oldu. Son durum şu şekilde
1. Evil Geniuses
2. Quincy Crew
3. CR4ZY
4. Business assoicates
Güney Amerika
Play-off öncesi son tablo şu şekildeydi
1. NoPing Esports 3-0 / 6-0
2. Beastcoast 2-1 / 4-3
3. FURIA Esports 1-2 / 2-4
4. Thunder Predator 0-3 / 1-6
Yarı finalde beastcoast ve FURIA Esports arasındaki maçı bc 2-1 kazanarak finale çıktı. Finalde de yine bc NoPing Esports'a karşı 3-1 galip gelerek turnuvanın kazananı oldu. Turnuvanın son sıralama tablosu şu şekilde
1. Beastcoast
2. NoPing Esports
3. FURIA Esports
4. Thunder Predator
Avrupa & CIS
Henüz iki gün önce başlayan Avrupa & CIS bölgesinde ise tablo şu şekilde
1. OG 1-0 / 2-0
2. Cyber Legacy 1-0 / 2-1
3. Virtus.Pro 1-0 / 2-1
4. HellRaisers 1-1 / 3-2
5. Vikin.gg 1-1 / 2-2
6. B8 0-1 / 1-2
7. Gambit Esports 0-1 / 0-2
8. Team Nigma 0-1 / 0-2
Avrupa & CIS bölgesinde turnuva 19 Nisan'a kadar devam edecek.
Kaynak: 5Mid
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