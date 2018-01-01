ESL One Katowice'de finale doğru

Sona geldik...

20 Şubatta Polonya'nın Katoviçe şehrinde Spodek Arena'da başlayan Dota Pro Circuit'in Major turnuvasında bugün 17.00'de final oynanacak. Polonya'nın ilk Major'unde kimin şampiyon olacağını ise hepimiz heyecanla bekliyoruz.

Team Secret vs. Team Liquid ve Virtus.pro vs. Evil Geniuses çeyrek finalde izlediğimiz maçlardı. Team Liquid, Team Secret'ı 2-1 yenerek, Virtus.pro da Evil Geniuses'ı 2-1 yenerek yarı finale çıktılar.

Yarı finalde Team Liquid grup aşamasında yenildiği Vici Gaming ile eşleşti. Team Liquid'i her ne kadar yaptığı hatalardan çok iyi dersler alan bir takım olarak bilsek de Vici Gaming'e karşı yine 2-1 kaybettiler. Elbette bu sonuçta Vici Gaming'in hatasız oyunu etkiliydi.

Diğer yarı final maçındaysa Virtus.pro, Fnatic'le eşleşti. Fnatic'te Abed "Abed" Yusop ve Saahil "Universe" Arora'nın iyi performansı da Fnatic'e yetmedi. Virtus.pro 2-0 kazanarak adını finale yazdıran ikinci takım oldu.

Bugün program 13.10'da Fnatic vs. Team Liquid üçüncülük maçıyla başlayacak. Sonrasında ise saat 17.00'da Vici Gaming vs. Virtus.pro Büyük Finalini izleyeceğiz. Peki nereden izleyeceğiz? Tabi ki Sporx Espor'un resmi Twitch kanalından!

Yazar: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk


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