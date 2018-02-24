ESL One Katowice'de ana etkinlik heyecanı

Geriye sadece 5 maç kaldı!

20 Şubatta Katoviçe'de Spodek Arena'da başlayan ESL One Katowice 2018 Major turnuvasında artık final heyecanı yavaş yavaş başlıyor. Bugün itibariyle ana etkinliği başlayacak olan turnuvada geriye sadece 5 maç kaldı.

Evil Geniuses üstün oyunuyla toplam 37 dakikada Newbee'ye karşı seriyi 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalin ilk maçında Team Secret, Team Liquid'e 2-1 yenildi. Bunun nedenininse Clement "Puppey" Ivanov'un yaptığı ilginç pickler olduğuna dair eleştiriler yer almakta.

Böylelikle ana etkinlikte izleyeceğimiz takımlar belli olurken bizler de sizlere bu heyecanı yaşatmak için resmi Twitch kanalımızda Barış "Cheris" Bol ve Utku "FuNKeFal" Kalkandelen'in sunumlarıyla yayında olacağız.

İşte ana etkinliğin tüm eşleşmeleri:



Yazar: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk


Video Galeri
Son haberler
...

RUBINO, DreamHack Open Austin'in ardından geri dönüyor!
...

OpTic, DreamHack Open Summer'a davet alan son takım oldu!
...

AGO, DreamHack Open Summer'a davet edildi!
...

Mousesports ESL One New York'a davet edildi.
...

Sevindiren haber geldi! PES 2019'da Türkiye Süper Ligi de olabilir
...

HCT Yaz Şampiyonası detayları açıklandı!
...

Yeni Fallout Oyunu Fallout 76'nın Traileri Yayınlandı!
...

League of Legends'ın yeni etkinliği "Boğulmuşların Laneti"
...

Riot Games Değişikliğe Gidiyor!
...

Türk Mobil Oyun Şirketi Gram Games 250 Milyon Dolara Satıldı

Sporx Anasayfasına Dön