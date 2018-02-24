ESL One Katowice'de ana etkinlik heyecanı
Geriye sadece 5 maç kaldı!
20 Şubatta Katoviçe'de Spodek Arena'da başlayan ESL One Katowice 2018 Major turnuvasında artık final heyecanı yavaş yavaş başlıyor. Bugün itibariyle ana etkinliği başlayacak olan turnuvada geriye sadece 5 maç kaldı.
Evil Geniuses üstün oyunuyla toplam 37 dakikada Newbee'ye karşı seriyi 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalin ilk maçında Team Secret, Team Liquid'e 2-1 yenildi. Bunun nedenininse Clement "Puppey" Ivanov'un yaptığı ilginç pickler olduğuna dair eleştiriler yer almakta.
Böylelikle ana etkinlikte izleyeceğimiz takımlar belli olurken bizler de sizlere bu heyecanı yaşatmak için resmi Twitch kanalımızda Barış "Cheris" Bol ve Utku "FuNKeFal" Kalkandelen'in sunumlarıyla yayında olacağız.
İşte ana etkinliğin tüm eşleşmeleri:
Yazar: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk
Evil Geniuses üstün oyunuyla toplam 37 dakikada Newbee'ye karşı seriyi 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalin ilk maçında Team Secret, Team Liquid'e 2-1 yenildi. Bunun nedenininse Clement "Puppey" Ivanov'un yaptığı ilginç pickler olduğuna dair eleştiriler yer almakta.
Böylelikle ana etkinlikte izleyeceğimiz takımlar belli olurken bizler de sizlere bu heyecanı yaşatmak için resmi Twitch kanalımızda Barış "Cheris" Bol ve Utku "FuNKeFal" Kalkandelen'in sunumlarıyla yayında olacağız.
İşte ana etkinliğin tüm eşleşmeleri:
Yazar: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk
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