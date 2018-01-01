ESL One Katowice Major Tarihleri Belli Oldu

Dota 2 takımları 2018 yılına büyük bir yoğunlukla girecek. Takımların takviminde Ocak ayında tam tamına üç Minor ve 1 Major turnuva olacak. Ardındansa Şubat'ta ve Mart'ta takımları 2 Major daha bekliyor olacak.





ESL One Katowice'in açık elemeleri 6-7 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler aynı zamanda Captain's Draft 4.0 Minor LAN Playofflarına denk geliyor. Bu çakışma sonrası taraflardan biri tarihlerini değiştirir mi şüpheli... Kapalı elemeler ise 9-12 Ocak arasında yapılacak. Önümüzdeki günlerde ise açık ve bölgesel elemelerle ve kimlerin doğrudan davet aldığıyla ilgili daha çok bilginin verilmesi bekleniyor.





ESL'in söylediğine göre açık elemeleri kazanan takımlar bölgesel elemelere katılmaya hak kazanacak. Yine Aralık ayının başında ESL tüm turnuvalarının 16 takım üzerinden olacağını ve 6 günlük turnuvalar şeklinde olacağını belirtti. 16 takım iki gruba bölünecek ve ilk üç gün elemeli grup aşaması sürecek. Geriye kalan günlerde grupların ilk 4 takımı eleme maçlarına geçecek.





ESL'in Hamburg, Barclaycard Arena'da gerçekleşen son turnuvasında 8 takım yer almıştı ve bu takımlar arasından Virtus.pro birinci olarak büyük ödüle uzanmıştı.



1.000.000$ ödül havuzuna ve 1500 Dota Pro Circuit Puanına sahip olan turnuva 20-25 şubat arasında Spodek Arena'da gerçekleşecek.



















