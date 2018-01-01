ESL One Genting Davetleri Açıklandı

ESL One Genting'e Doğrudan Katılan Takımlar Bellirlendi

Güneydoğu Asya'nın ikinci minör turnuvası için ESL One, Genting/Malezya'da bulunan Arena of Stars'a doğru yol alıyor.

9 takımın doğrudan katılacağı ve 7 takımın da bölgesel elemelerin ardından katılacağı turnuvanın ödül havuz  400.000$ ve 400 Pro Circuit Puanından oluşuyor.

Turnuvanın bölgesel elemeleri online olarak 19-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. ESL'in önceki formatlarına göz attığımızda turnuvalara 8 takım doğrudan davet edilirken 8 takım da bölgesel elemelerle geliyordu.

'' Bu turnuvada neden 9 takım doğrudan davet ediliyor ve neden 7 takım bölgesel elemelerle yer alıyor ? '' sorusu ise Dota 2 topluluğunun sıkça sorduğu sorular arasında. Bu soru her ne kadar gündemde olsa da ne 9. doğrudan davet alan takım henüz açıklanıyor ne de bu konuyla ilgili bir açıklama yapılıyor.

ESL One Genting'e Doğrudan davet alan takımlarsa şimdilik aşağıdaki gibi;

1) Mineski

2) Fnatic

3) Team Liquid

4) Virtus Pro

5) Newbee

6) Evil Geniuses

7) Team Secret

8) Vici Gaming




 
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