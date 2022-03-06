Eskrimde Yıldız Kız Flöre Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Yıldız Kız Flöre Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde süren organizasyonda Fatıma Zehra Anbarlılar, Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan ve Elif Su Ay'dan oluşan Yıldız Kız Flöre Milli Takımı, finalde İtalya'ya 45-35 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.



Milli takım, elde ettiği bu başarıyla Türk eskrim tarihinin bu kategorideki en iyi Avrupa derecesine ulaştı.



Öte yandan, bugün piste çıkan, Kayra Naz Özcan, Yağmur Sönmüş, Berra Sonyüksek ve Aleyna Ertürk'ten oluşan Yıldız Kız Epe Milli Takımı, organizasyonu 9'uncu, Tolga Aslan, Alkım Öztürk, Kerem Çağlayan ve Adem Doruk Küpeli'den oluşan Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı ise 7'nci sırada tamamladı.



Şampiyona yarın yıldız erkekler epe, yıldız erkekler flöre ve yıldız kızlar kılıç kategorilerinde gerçekleştirilecek takım müsabakalarının ardından sona erecek.









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