Eskrimde iki organizasyon Ankara'da düzenlenecek

Eskrimde, Flöre Federasyon Kupası ile Kılıç Açık Turnuvası başkent Ankara'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskrimde iki organizasyon Ankara'da düzenlenecek
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07 Mart 2024 15:17
Eskrimde, Flöre Federasyon Kupası ile Kılıç Açık Turnuvası başkentte organize edilecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Flöre Federasyon Kupası'nda 9 Mart Cumartesi günü Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla'dan 77 sporcu yarışacak.

Kılıç Açık Turnuvası'nda ise 10 Mart Pazar günü 16 ilden toplam 106 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonlar Yenimahalle Spor Kompleksi'nde yapılaca

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