Eskrimde Epe Açık Turnuvaları Ankara ve Sakarya'da başlayacak

Eskrimde, Epe Açık Turnuvaları 11 Mart Cumartesi günü başlayacak.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvalar, 11-12 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Ankara ve Sakarya'da 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde yapılacak turnuvalarda 316 sporcu mücadele edecek.



Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Spor Salonu'ndaki organizasyona Adıyaman, Ankara, Antalya, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Samsun ve Sivas'tan 129; Sakarya Atatürk Spor Salonu'ndaki turnuvada ise Balıkesir, Bolu, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Sakarya ve Trabzon'dan 187 sporcu katılacak.





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