Eskrimde, Enver Yıldırım 21. oldu

Mısır'da devam eden Dünya Eskrim Şampiyonası erkekler kılıç kategorisinde milli eskrimci Enver Yıldırım, 21'inci oldu.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahire'de düzenlenen organizasyonda erkekler kılıç kategorisinde müsabakalar yapıldı.



Tablo-64'te Büyük Britanyalı William Deary'yi 15-12 yenen Enver Yıldırım, tablo-32'de karşılaştığı Macar rakibi Andas Szatmari'ye 15-7 yenilerek organizasyondaki bireysel mücadelesini 21'inci sırada tamamladı.



Şampiyonada yarın kadınlar flörede ön eleme turlarını başarıyla tamamlayan milli eskrimci İrem Karamete, Japon Sera Azuma ile ana tablodaki mücadelesine kaldığı yerden devam edecek.





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