Eskrimde biri altın toplamda iki madalya

20. Akdeniz Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporculardan Duru Ayşe Özgönül altın, Alara Atmaca ise gümüş madalya kazandı.



Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, 15 ve 17 yaş altı sporcuların katılımıyla İspanya La Nucia kasabasında düzenlenen organizasyonda bireysel müsabakalar yapıldı.



Duru Ayşe Özgönül, 15 yaş altı kadınlar kılıç finalinde karşılaştığı İtalyan Greta Vinci'yi 15-9 yenerek şampiyon oldu.



15 yaş altı kadınlar flörede piste çıkan Alara Atmaca ise İtalyan Maria Francesca Prenna ile karşılaştığı final maçını 15-14 kaybetti.



