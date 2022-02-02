Eskrimde Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

Tenis oynadığı dönemde eskrim sporuna gönül veren ve milli takıma kadar yükselen 19 yaşındaki Nazlı Ceren Alioğlu, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.



Küçük yaşlarda tenise başlayan Nazlı Ceren Alioğlu, katıldığı birçok organizasyonda başarılara imza attı. Tenis kulübü yerine yanlışlıkla yan taraftaki eskrim kulübüne girmesi sonrası bu branşla tanışan Alioğlu, yaklaşık 10 yıldır yaptığı eskrimde başarılı oldu ve milli takıma seçildi.



Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Gençler Flöre Federasyon Kupası'nda altın madalya kazanan Alioğlu, AA muhabirine, kupayı aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.



Tesadüf eseri tanıştığı eskrimi çok sevdiğini belirten Alioğlu, "Daha sonra tenisi bırakıp eskrim sporuna yöneldim ve 10 yıldır yapıyorum. Eskrim sporuna başladığım günden bu yana birçok başarı elde ettim. Süper minikten gençlere kadar Türkiye şampiyonaları ve federasyon kupalarında birçok derecem var. Katıldığım her organizasyonda derece alıyorum." dedi.



Alioğlu, aynı zamanda eğitimine devam ettiğini ve Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğunu kaydetti.



Eskrim, satranca benziyor



Eskrimi "ayak satrancı" olarak gördüğünü ifade eden Alioğlu, "Bütün reflekslerin, koordinasyonun, kondisyonun, üst seviyede olduğu ve mental açıdan çok büyük dikkat gerektiren bir spor. Ülkemizde çok bilinen bir spor değil ama çok emek veren insan var. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bundan dolayı da çok mutluyum." diye konuştu.



Ankara'da başladığı spora İstanbul'da devam ettiğini ve aldığı başarılarla milli takıma seçildiğini anlatan Alioğlu, milli formayı giymenin gurur verici olduğunu dile getirdi.



Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini vurgulayan Alioğlu, "Gençler kategorisinde sondan ikinci senem. Son turnuvada gayet güzel mücadele etmiştim. Yaklaşık bir ay sonra Sırbistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve birinci olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.





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