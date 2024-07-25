Eskrimde altın madalyaların sahibi belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan eskrim müsabakalarında kadınlar kılıç ile erkekler flörede madalyalar sahibini buldu.



Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda Fransız Manon Apithy-Brunet, finalde vatandaşı Sara Balzer'i 15-12 yenerek altın madalya kazandı.



Güney Koreli Sebin Choi'yi 15-14 yenen Ukraynalı Olga Kharlan da bronz madalyanın sahibi oldu.



Erkekler flöre finalinde de Hong Konglu Ka Long Cheung, finalde İtalyan Filippo Macchi'yi 15-14 yenerek altın madalyaya ulaştı.



Bronz madalyayı ise Japon Kazuki Iımura'yı 15-12 mağlup eden ABD'li Nick Itkin aldı.



