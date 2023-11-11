Eskrimci Kuzey Aydemir'den bronz madalya

Romanya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Flöre Circuit Turnuvası'nda Kuzey Aydemir, bronz madalyanın sahibi oldu.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Timisoara kentinde başlayan 14 Yaş Altı Flöre Circuit Turnuvası'nda piste çıkan Kuzey Aydemir turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.



Organizasyonda piste çıkan Ali Arıkan ise mücadelesini çeyrek finalde tamamlayarak 6'ncı oldu.



Organizasyon 14 yaş altı kadınlar flöre karşılaşmalarıyla devam edecek.





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