Eskrim ve curlingde 'çocuk koruma' hassasiyeti

Eskrim ve curling federasyonları "Sporda Çocuk Koruma" semineri almayan antrenörlerinin çocuk gruplarında çalışmalarına izin vermeyecek.Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ve Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, antrenörlere zorunlu hale getirdikleri ve branşta tüm paydaşlarına vermeyi planladıkları "Sporda Çocuk Koruma" seminerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in "Türkiye futbol direktörlüğü" yaptığı dönemde "Çocuk Koruma Programı"nı başlattığını hatırlatan Şebin, "Fatih Terim ile bir süre çalışmıştım. Federasyon başkanı olduktan sonra Fatih Terim projeyi başlatmamda ilham kaynağım oldu." dedi.Curling Federasyonu yönetimine geldikleri ilk günden itibaren çocuk koruma sisteminin kurulması konusunda çalışmaya başladıklarını belirten Şebin, şöyle devam etti:"Federasyon başkanı olduktan sonra bu işin uzmanı 6 kişiden oluşan bir kurul oluşturduk. Kurulda akademisyen, rehberlik ve danışmanlık öğretmeni, hukukçularımız var. Bu arkadaşlarımız İngiltere'den internet üzerinden eğitim aldılar. Türkiye'de ilk kez sertifikalı bir kurul oluşturduk. Bu arkadaşlarımız programlara katılıp antrenörlerimize seminerler verdiler. Sertifika programı açtık seminer ismi adı altında. Bu seminere katılmayan hiçbir antrenörümüz çocuk grubunu çalıştıramayacak."Projenin başlangıcını Erzurum'da yaptıklarını Kocaeli'nin ardından yeniden Erzurum'da devam edileceği bilgisini veren Şebin, şunları söyledi:"Antrenörlere, spor ve kulüp yöneticilerine, çocuklarımıza, ailelerimize farkındalık oluşturmak adına seminerler düzenleyeceğiz. Burada amaç sadece antrenör ve sporcuları korumak değil sporcularla birebir muhatap olan yöneticiler, tesis çalışanlarının da sorumluluklarını, görevlerini bilmeleri noktasında bir farkındalık oluşturacağız. Umarım önümüzdeki günlerde curlingle ilgili çocuklarımızla kim temas kuruyorsa hepsine eğitim vermeyi düşünüyoruz."Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı da federasyonun faaliyet alanında çocuklara yönelik yaşanabilecek istismar suçlarının engellenmesi amacıyla 2017 yılının sonlarına doğru hazırlıklara başladıklarını aktararak, "Bu kapsamda tüm eskrim antrenörlerinin 2018 vizesine ön şart olarak Sporda Çocuk Koruma konulu seminerimize katılma zorunluluğu getirdik." diye konuştu."Şimdi de konunun uzmanlarının denetiminde, istismarın önlenmesine yönelik uluslararası mevzuat çalışmalarının incelemesine başlıyoruz." ifadesini kullanan Atalı, şunları kaydetti:"Çalışma sonucunda tüm paydaşları kapsayan bir iç mevzuat yayınlayacağız. Bu mevzuatın uygulanması, caydırıcılığı da beraberinde getirecektir. Nisan ayında Antalya'da yapılacak Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'nda, ailelerin de içinde olduğu geniş bir kitleye 'Sporda Çocuk Koruma Eğitimi' verilmesi için çalışmalarımızı da sürdürüyoruz."