Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda epe karşılaşmaları yapıldı

Ankara'da gerçekleştirilen Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda epe karşılaşmaları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda epe karşılaşmaları yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2023 17:08
Ankara'da devam eden Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda epe müsabakaları yapıldı.

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde dün yapılan flöre karşılaşmalarıyla başlayan şampiyonanın ikinci gününde sporcular epe branşında mücadele etti.

Şampiyona Pazar günü kılıç branşında yapılacak karşılaşmalarla sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery