Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda epe karşılaşmaları yapıldı

Ankara'da devam eden Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda epe müsabakaları yapıldı.
Yenimahalle Spor Kompleksi'nde dün yapılan flöre karşılaşmalarıyla başlayan şampiyonanın ikinci gününde sporcular epe branşında mücadele etti.
Şampiyona Pazar günü kılıç branşında yapılacak karşılaşmalarla sona erecek.
Yenimahalle Spor Kompleksi'nde dün yapılan flöre karşılaşmalarıyla başlayan şampiyonanın ikinci gününde sporcular epe branşında mücadele etti.
Şampiyona Pazar günü kılıç branşında yapılacak karşılaşmalarla sona erecek.