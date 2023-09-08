Eskrim Şampiyonası başladı

Eskrim Federasyon Kupası, Ankara'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskrim Şampiyonası başladı
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08 Eylül 2023 12:38
Eskrim Federasyon Kupası, Ankara'da iki farlı salonda başladı.

10, 12 ve 14 yaş altı kategoride epe, flöre ve kılıç branşlarında müsabakalar Yenimahalle Spor Kompleksi'nde, epe branşında 12 ve 14 yaş altı kategorideki karşılaşmalar ise Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılıyor.

Organizasyonda 31 şehirden epede 364, flörede 273, kılıçta 438 sporcu mücadele ediyor.

Federasyon Kupası, 10 Eylül Pazar günü sona erecek.

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