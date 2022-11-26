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Eskrim heyecanı Ankara'da başladı

Türkiye genelinde düzenlenen ve toplamda 109 sporcunun katıldığı Eskrimde Kılıç Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskrim heyecanı Ankara'da başladı
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26 Kasım 2022 14:05
Eskrimde Kılıç Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek şampiyonada 109 sporcu mücadele edecek.

Adıyaman, Ankara, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Samsun ve Zonguldak'tan büyükler kılıç kategorisinde kadınlarda 43, erkeklerde 66 sporcunun piste çıkacağı organizasyonda ilk 3'e giren sporculara madalya verilecek.

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