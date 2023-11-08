Eskrim Flöre Dünya Kupası başlıyor

Eskrim Erkekler Flöre Dünya Kupası İstanbul'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskrim Flöre Dünya Kupası başlıyor
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08 Kasım 2023 19:22
Eskrim Büyük Erkekler Flöre Dünya Kupası, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Flöre Dünya Kupası'na 51 ülkeden 243 sporcu katılacak.

İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde üç gün sürecek organizasyonun ilk gününde ön eleme, ikinci gününde ana tablo karşılaşmaları ve son gününde ise takım müsabakaları yapılacak.

Türkiye'nin 20 sporcu ile temsil edileceği kupada; Can Alkış, Aras Atasoy, Ada Budak, Baha Baykal Çetinel, Mustafa Burak Çufadar, Yusuf Arhan Doyaroğlu, Alp Eyüpoğlu, Halis Genç, Cem Güneş, Poyraz Ege İlman, Sabit Karatay Kılınç, Kıvanç Kırtay, Turhan Berke Külcü, Batuhan Mazlumoğlu, Sarp Öztürk, Tan Sezer, Poyraz Türker, Hikmet Deniz Yıldız, Korel Yıldız ve Erez Deniz Yokuş piste çıkacak.

Takım müsabakalarında ise Can Alkış, Baha Baykal Çetinel, Mustafa Burak Çufadar ve Alp Eyüpoğlu'ndan oluşan erkekler flöre milli takımı mücadele edecek.

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