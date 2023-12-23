Eskrim Federasyon Kupası tamamlandı

Başkentte düzenlenen Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara'da 21-23 Aralık tarihlerinde Gazi Üniversitesi BESYO Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda 23 ilden 188'i kadın 387 eskrimci mücadele etti.
Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporcular şöyle:
Genç Erkekler Epe:
1- Göksu Mert Oran
2- Halis Efe Elibol
3- Cengizhan Öner
3- Doruk Erolçevik
Genç Kadınlar Epe:
1- Aleyna Ertürk
2- Nilahsen Erten
3- Ceren Cebe
3- Berra Sonyüksek
Genç Erkekler Kılıç:
1- Enes Talha Kalender
2- Tolga Aslan
3- Kerem Çağlayan
3- Furkan Yaman
Genç Kadınlar Kılıç:
1- Begüm Alkaya
2- Nil Güngör
3- Tuğçe Rana Kaya
3- Akya Göllü
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara'da 21-23 Aralık tarihlerinde Gazi Üniversitesi BESYO Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda 23 ilden 188'i kadın 387 eskrimci mücadele etti.
Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporcular şöyle:
Genç Erkekler Epe:
1- Göksu Mert Oran
2- Halis Efe Elibol
3- Cengizhan Öner
3- Doruk Erolçevik
Genç Kadınlar Epe:
1- Aleyna Ertürk
2- Nilahsen Erten
3- Ceren Cebe
3- Berra Sonyüksek
Genç Erkekler Kılıç:
1- Enes Talha Kalender
2- Tolga Aslan
3- Kerem Çağlayan
3- Furkan Yaman
Genç Kadınlar Kılıç:
1- Begüm Alkaya
2- Nil Güngör
3- Tuğçe Rana Kaya
3- Akya Göllü
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