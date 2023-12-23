Eskrim Federasyon Kupası tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Gençler Eskrim Federasyon Kupası yapılan son karşılaşmalarla sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskrim Federasyon Kupası tamamlandı
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23 Aralık 2023 22:20
Başkentte düzenlenen Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara'da 21-23 Aralık tarihlerinde Gazi Üniversitesi BESYO Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda 23 ilden 188'i kadın 387 eskrimci mücadele etti.

Gençler Eskrim Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporcular şöyle:

Genç Erkekler Epe:

1- Göksu Mert Oran

2- Halis Efe Elibol

3- Cengizhan Öner

3- Doruk Erolçevik

Genç Kadınlar Epe:

1- Aleyna Ertürk

2- Nilahsen Erten

3- Ceren Cebe

3- Berra Sonyüksek

Genç Erkekler Kılıç:

1- Enes Talha Kalender

2- Tolga Aslan

3- Kerem Çağlayan

3- Furkan Yaman

Genç Kadınlar Kılıç:

1- Begüm Alkaya

2- Nil Güngör

3- Tuğçe Rana Kaya

3- Akya Göllü

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