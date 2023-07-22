Eskrim Dünya Şampiyonası'nda iki milli sporcu ana tabloya kaldı!

Eskrim Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular Aleyna Ertürk ile Enver Yıldırım, isimlerini ana tabloya yazdırdı.



Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Milano kentinde bugün başlayan şampiyonada kadınlar epe ve erkekler kılıç kategorilerinde eleme karşılaşmaları yapıldı.



Epede Aleyna Ertürk, kılıçta da Enver Yıldırım elemeleri başarıyla tamamlayarak ana tabloya kaldı.



Aleyna Ertürk, ana tablo mücadelesine Japon Nozomi Sato, Enver Yıldırım ise Çinli Jianhao Liang ile karşılaşarak başlayacak.



Öte yandan milli eskrimcilerden Muhammed Furkan Kalender 89'uncu, Muhammed Anasız 94'üncü, Furkan Yaman 107'inci, Berra Sonyüksek 171'inci oldu.



Kadınlar flöre ve erkekler epe müsabakalarının yarın yapılacağı şampiyona, 30 Temmuz Pazar günü sona erecek.



