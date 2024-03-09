Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya geldi

Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, bir gümüş madalya ile tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2024 21:12
Fransa'da düzenlenen Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nı milli sporcular bir gümüş madalya ile tamamladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te gerçekleştirilen şampiyonada, ay-yıldızlı sporcular karşılaşmalarını tamamladı.

Organizasyonda epe B kategorisinde mücadelesini gümüş madalya ile tamamlayan milli sporcu Elke Lale Van Achterberg, flöre B kategorisinde ise 10'uncu oldu. Milli sporculardan Hakan Akkaya, epe A kategorisini 5'inci, flöre A kategorisini 9'uncu, Şenay Güner ise flöre A kategorisini 13'üncü, kılıç A kategorisini 14'üncü sırada tamamladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery