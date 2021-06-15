Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (YENİ BÖLÜM) sezon finali 199. bölüm izle

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 199. BÖLÜM İZLE TIKLAYIN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 199. BÖLÜM SEZON FİNALİ ÖZET İZLE







Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZET

Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar. Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar. Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.



Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır. Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN



Heyecan fırtınasının soluksuz şekilde gözlerimize değdiği anlar için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölüm son bölüm izle, Edho canlı yayın 15 Haziran 2021 Salı, Bugün son bölüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz detayları haberimizde. Son bölüm Edho canlı yayın izlemek için izleyenler ekran başında yerini aldı.





Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15 Haziran 2021 Salı canlı yayın izle detayları için bugün son bölüm olarak ekran başına geçen izleyiciler saatin 20:25 olmasını merakla bekliyor.

Salı günleri ATV ekranlarında hayranlarıyla buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayını 15 Haziran 199. bölümünde sezon finali yapacak ve maraklı bekleyiş sürüyor. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yani kısaltmasıyla Edho son bolüm canlı yayın bu akşam yayınlanacak. İzleyiciler ATV'de yayınlanan Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisinin son bölümü için canlı 15 Haziran Salı günü ekran karşısına geçti.Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır... Sevmekten hiç kaçmaz... Sevilmeyi de pek sever... Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin...Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır... Vefakar bir dosttur... Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir...Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir... Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır... Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür... Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir...Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir... Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir...Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır... Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı'nın hamile olduğunu eşi Meryem öğrenir ve bu çocuğun doğmasına asla izin vermeyecektir... Çakır ise iki çocuktan fazlasını istemektedir. Onun için boşanmak bir opsiyon mudur? Elbette hayır... Bu gerçeği bilen her iki kadın için savaş bir erkeği paylaşamamak değil hayatta kalma mücadelesi olacaktır.Hızır Çakırbeyli'nin evi, İstanbul'da Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy'de yer alıyor. Dizide tüm ciddi kararların alındığı masa sahneleri İstanbul Üsküdar'da Hababam Sınıfı Müzesi Adile Sultan Kasrı'nda çekiliyor.