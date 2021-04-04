Eskişehirspor'un hocası Seçsev: 'Taraftarımızın arzuladığı liglere döneceğiz'

TFF 1. Lig'de Altınordu'ya 6-3 mağlup olan ve lige veda eden Eskişehirspor'un teknik direktörü Cengiz Seçsev, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Oyuna sonradan dahil olanlarla birlikte 10 yeni oyuncuya şans verdiklerini aktaran Seçsev, "Bu oyuncu grubundan bugünkü skor çıktı. Önümüzdeki sezon için oyuncularımızdan en az 2'sini daha kazandık. Yönetimle birlikte iyi çalışarak, taraftarımızın arzuladığı liglere tekrar döneceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.



