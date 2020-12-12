Eskişehirspor'un 4 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi

TFF 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Balıkesirspor, ligde galibiyeti olmayan Eskişehirspor'u ağırladı.



2-2 berabere biten mücadelede Balıkesirspor'un gollerini 32. dakika penaltıdan Antonio Mrsic, 43 dakikada da Okwuchukwu Francis Ezeh kaydetti. Balıkesirspor'da Abdulhamit Yıldız da 21. dakikada kendi kalesine gol attı.



Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor'a beraberliği getiren gol ise 73. dakikada Furgan Polat'tan geldi.



Bu sonçla birlikte Balıkesirspor 15 puanla 10 sırada; Eskişehirspor ise 2 puanla son sırada kendine yer buldu.



